सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का ऐसा सदमा! शर्ट फाड़ उफनती नदी में कूद गया लड़का

असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग नहीं रहे. उनके फैंस और परिवार बहुत ही दुखी हैं. उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं उनके फैंस भी सदमे में हैं. देशभर के लोग जुबीन की आकस्मिक मौत से बहुत दुखी हैं. असम का एक युवक सिंगर की मौत से इतना ज्यादा आहत हो गया कि उसने सरायघाट पुल से ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगा दी. लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की एक न सुनी. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

नदी में कूद गया जुबीन गर्ग का फैन

वायरल वीडियो में एक युवक पुल पर बैठा दिखाई दे रहा है. नदी में कूदने से पहले उसने अपनी कमीज़ फाड़कर "जोत जुबीन दा" कहा और फिर छलांग लगा दी. सूत्रों के मुताबिक उसकी जान बच गई. नदी के किनारे वह बेहोशी की हालत में मिला. वरना गहरी नदीं में कूदने से उसकी जान भी जा सकती थी. बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने युवक का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था.

जुबीन की मौत से फैंस को लगा झटका

सिंगर ज़ुबीन गर्ग असम के युवाओं के दिलों की धड़कन थे. उनके आकस्मिक निधन से उनके फैंस बुरी तरह से टूट गए हैं. वह इस बात को न तो स्वीकर ही कर पा रहे हैं और न ही बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि जुबीन अब इस दुनिया में हीं हैं.इस बात से आहत एक युवक ने अपनी जान लेने जैसा खौफनाक कदम उठा लिया.

दो लोगों की हैर्ट अटैक से मौत, एक ने पिया फिनाइल

नदी में छलांग लगाने वाला लड़का असम के माजुली का रहने वाला है. जुबीन की मौत से वह इस कदर टूट गया कि उसने पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की. वहीं सिंगर की मौत से आहत माजुली के रहने वाले 18 साल के मुदोइबिल चारियाली ने कथित तौर पर फिनाइल पी लिया. उसे इलाज के लिए तुरंत गरमूर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. रिपोर्टस के मुताबिक, जुबीन की मौत की खबर सुनने के बाद दो लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुबीन गर्ग लोगों के बीच कितने लोकप्रिय थे. फैंस उनको कितना प्यार करते थे.