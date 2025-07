बेहतर क्या है, हाथ से खाना या कांटा छुरी से? ज़ोहरान ममदानी के हाथ से खाने पर विवाद

अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के हाथ से खाना खाने पर एक विरोधी नेता ने आपत्ति जताई है. इसके बाद ये मुद्दा बहस का विषय बन गया है. अमेरिका के रिपब्लिकन राजनेता ब्रैंडन गिल ने भारतीय मूल के ममदानी का एक वीडियो पोस्ट किया है.इसमें वो हाथ से चावल खा रहे हैं. गिल ने साथ में लिखा है, ''अमेरिका में सभ्य लोग इस तरह खाना नहीं खाते. अगर आप पश्चिमी तौर तरीकों को नहीं अपनाना चाहते, तो आप तीसरी दुनिया में चले जाइए.'' इसके बाद विवाद खड़ा हो गया. सोशल मीडिया पर उनकी इस टिप्पणी को नस्लभेदी टिप्पणी कहते हुए आलोचना होने लगी.

लेकिन, इस विवाद ने एक सवाल ज़रूर पैदा कर दिया है कि हाथ से खाना खाने पर आपत्ति जताने का क्या मतलब है, क्योंकि भारत में हाथ से भोजन करना एक परंपरा रही है और कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया जाता कि ऐसा करना ग़लत है. बल्कि भारतीय परंपरा में हाथ से भोजन करने के कई फायदे बताए जाते रहे हैं.

Civilized people in America don't eat like this.



If you refuse to adopt Western customs, go back to the Third World. https://t.co/TYQkcr0nFE