कौन हैं जोहरान ममदानी की पत्नि रमा दुवाजी? डेटिंग ऐप पर मुलाकात, कला में फिलिस्तीनी दर्द की बात

जोहरान ममदानी. यह वह नाम है जो इस समय अमेरिका के साथ-साथ भारत में भी तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है. भारतीय मूल के 33 वर्षीय नेता जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव (New York City Mayor Election) के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं, उन्होंने पार्टी उम्मीदवार बनने के लिए प्राइमरी इलेक्शन में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को मात दी है.ममदानी की मां फेमस भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर जिन्हें आप 'मॉनसून वेडिंग' और 'द नेमसेक' जैसी फिल्मों के लिए जानते होंगे. ममदानी जब न्यूयॉर्क मेयर बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उस समय उनकी 27 साल की पत्नी रमा दुवाजी न्यूयॉर्क की होने वाली फर्स्ट लेडी के टैग के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. लेकिन उनकी अकेली यह पहचान नहीं है कि वो जोहरान ममदानी की वाइफ हैं. मल्टीमीडिया आर्टिस्ट रमा दुवाजी के रचनात्मक कार्य अक्सर फिलिस्तीन समर्थक विषयों पर आधारित होते हैं.

मंगलवार रात अपने विजय भाषण के दौरान, जोहरान ममदानी ने तालियों की गूंज के बीच कहा, "मुझे अपनी अविश्वसनीय पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए. रमा, थैंक्यू." यह कहते ममदानी ने अपनी पत्नी का हाथ चूम लिया.

