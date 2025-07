मैं डरूंगा नहीं… जोहरान ममदानी ने गिरफ्तारी और अमेरिका से निकालने की धमकी देते ट्रंप को दिया जवाब

New York City Mayor Election: न्यूयॉर्क मेयर पद के चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवार जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से "डरने" से इनकार कर दिया है. मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं और लगातार सुर्खियों में हैं. ऐसे में उन्हें डराते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि यदि ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) को अपना काम करने से रोका तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ICE अमेरिका में अवैध प्रवासियों को खोजने और देश से निकालने वाली एजेंसी है.

डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में उनकी आधिकारिक पुष्टि के बाद, ट्रंप ने ममदानी की बहुत निंदा की, उन्हें पागल और कम्युनिस्ट तक कहा और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की. राष्ट्रपति ने ममदानी की नागरिकता की वैधता पर भी संदेह जताया. ममदानी 1998 में सात साल की उम्र में अमेरिका आए थे. ममदानी की मां फेमस भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर जिन्हें आप 'मॉनसून वेडिंग' और 'द नेमसेक' जैसी फिल्मों के लिए जानते होंगे. उनके पिता भारतीय मूल के युगांडा के मार्क्सवादी विद्वान महमूद ममदानी हैं.

ट्रंप की धमकियों के बाद ममदानी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि वह राष्ट्रपति की इस धमकी के आगे झुकेंगे नहीं. ममदानी ने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे गिरफ्तार करने, मेरी नागरिकता छीनने, हिरासत शिविर में डालने और निर्वासित करने की धमकी दी है. इसलिए नहीं कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, बल्कि इसलिए कि मैं ICE को हमारे शहर को आतंकित करने से मना कर दूंगा."

My statement on Donald Trump's threat to deport me and his praise for Eric Adams, who the President "helped out" of legal accountability. https://t.co/m7pNcT2DFS pic.twitter.com/UcYakMx4lI