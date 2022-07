दिल्‍ली पुलिस और गृह मंत्रालय को की गई शिकायत में गौ महासभा के प्रमुख अजय गौतम ने फिल्‍म निर्माता के खिलाफ एफआईआर और फिल्‍म को बैन करने की मांग की है. इस बीच, लीना मनिमेकलाई ने सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों के 'जवाब' में ट्वीट करते हुए कहा, "मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. मैं ऐसी आवाज के साथ रहना चाहती हूं जो बिना किसी डर के बोलती है. यदि इसकी कीमत मेरी जान है तो मैं दे दूंगी."

फिल्‍म निर्माता की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार, यह फिल्‍म, टोरंटो में आगा खान म्‍यूजियम में "Rhythms of Cananda" (रिदम्‍स ऑफ कनाडा) के सेगेमेंट का एक हिस्‍सा थी. उन्‍होंने ट्वीट किया, "आगा खान म्‍यूजियम में रिदम्‍स ऑफ कनाडा के हिस्‍से के रूप में अपनी हालिया फिल्‍म के लांच को शेयर करते हुए रोमांचित हूं. अपने क्रू के साथ उत्‍साहित महसूस कर रही हूं."

पोस्‍टर जारी होते ही यूजर्स ने इसकी आलोचना शुरू कर दी और ट्विटर पर #ArrestLeenaManimekalट्रेंड कराने लगा. कई लोगों ने फिल्‍म निर्माता के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई और पोस्‍टर को वापस लिए जाने की मांग की. एक पोस्‍ट में लिखा गया, "अभिव्‍यक्ति की आजादी के नाम पर इसे बर्दाश्‍त नहीं किया जाना चाहिए. "

Please take action, this is demeaning Hindu gods," another post said. एक अन्‍य पोटस्‍ में लिखा गया, "कृपया कार्रवाई करें. यह (पोस्‍टर) हिंदू देवी-देवताओं को अपमानित कर रहा." एक ट्विटर यूजर ने सवाल किया, "अब सुप्रीम कोर्ट को कुछ नजर क्‍यों नहीं आ रहा, यह दोहरा मापदंड क्‍यों? "

