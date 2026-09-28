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सितंबर में दूसरी बार बर्फबारी, धौलाधार की चोटियों ने ओढ़ी सफेद चादर, हिमाचल में बढ़ी ठंड

हिमाचल प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वतमाला पर सितंबर में दूसरी बार बर्फबारी हुई है. बर्फबारी और बारिश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान गिरा है.

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सितंबर में दूसरी बार बर्फबारी, धौलाधार की चोटियों ने ओढ़ी सफेद चादर, हिमाचल में बढ़ी ठंड
हिमाचल में लौटी ठंड, बर्फबारी से बदला मौसम
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  • हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सितंबर के अंतिम सप्ताह में धौलाधार पहाड़ियों पर दूसरी बार हिमपात हुआ है
  • धौलाधार की बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और लोग ठंड बढ़ने के कारण गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं
  • धौलाधार की बर्फबारी से पर्यटन व्यवसायियों में उत्साह बढ़ा है और उन्हें पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है
क्या इस साल हिमाचल में ज्यादा ठंड पड़ेगी?

हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी सप्ताह में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. कांगड़ा जिले की धौलाधार पहाड़ियां एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है. सितंबर महीने में यह दूसरा मौका है जब धौलाधार की ऊंची चोटियों पर हिमपात देखने को मिला है.

धौलाधार ने ओढ़ी बर्फ की चादर

पिछले कुछ दिनों से धौलाधार की पहाड़ियां घने बादलों से ढकी हुई थीं. इसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई और पूरी पहाड़ी सफेद बर्फ की चादर से ढक गई. बर्फबारी के बाद कांगड़ा जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ठंड बढ़ने के कारण लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं.

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पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले

धौलाधार की बर्फबारी ने जहां मौसम को खूबसूरत बना दिया है, वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है. पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद है कि मौसम का यह बदलाव आने वाले दिनों में पर्यटकों को आकर्षित करेगा और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा.

लाहौल-स्पीति में भी हिमपात

कांगड़ा के साथ-साथ लाहौल-स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात और बारिश दर्ज की गई. प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली.

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मॉनसून सामान्य से कमजोर रहा

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से लगभग 12 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जिलावार स्थिति पर नजर डालें तो लाहौल-स्पीति में सामान्य से 65% कम बारिश दर्ज की गई. हमीरपुर में सामान्य से 34% कम बारिश हुई. वहीं किन्नौर में सामान्य से 18% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में अगले एक दिन तक मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है. हालांकि 30 सितंबर से मौसम में सुधार शुरू होने की संभावना है और आसमान साफ होने लगेगा.

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