विज्ञापन
विशेष लिंक

इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, NDA नताओं ने ऐसे किया स्वागत

जंतर-मंतर पर एक महीने से ज्यादा हुए विरोध प्रदर्शन के बाद, 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, NDA नताओं ने ऐसे किया स्वागत
इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचने पर धर्मेंद्र प्रधान का हुआ स्वागत (Photo: Screengrab)
नई दिल्ली:

संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है. इस दौरान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज यानी सोमवार, 27 जुलाई को पहली बार संसद पहुंचे हैं. परिसर में पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान नेताओं ने 'धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद' के नारे लगाए. वहीं, बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने धर्मेंद्र प्रधान को पटका पहनाया.

धर्मेंद्र प्रधान के आने से पहले बीजेपी सांसद मकर द्वार पर जमा हुए और उनके स्वागत का इंतजार करने लगे. जैसे ही वे संसद परिसर में दाखिल हुए, पार्टी के साथियों ने उन्हें अंदर तक पहुंचाया, उनका अभिवादन किया और एकजुटता दिखाते हुए उन्हें एक खास टोपी भी भेंट की. 

विपक्ष का तीखा रवैया

धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने के बाद विपक्ष ने भी तुरंत प्रतिक्रिया किया. प्लेकार्ड और नारों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने 'शिक्षा चोरी' के नारे लगाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra Pradhan, Monsoon Session, NDA, Parliament, Jantar Mantar Protest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com