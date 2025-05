पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और तूफान के बीच फ्लाइट 6E-2142 में क्या क्या हुआ, DGCA रिपोर्ट में सब

DGCA Report On IndiGo Flight 6E-2142: 21 मई. दिन बुधवार. दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट 6E-2142 में सवार 220 यात्री अपने सफर पर निकले हुए थे. विमान हवा में गोते लगा रहा था, अंदर यात्री अपने खुशनुमा यात्रा का आनंद उठा रहे थे, अचानक तेज आंधी, तूफान और ओले से विमान का सामना होता है और फ्लाइट के अंदर चीख-पुकार मच जाती है. विमान से कई चेतावनी जारी की जाती है. विकट स्थितियों को देखते हुए पायलट पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से आपातकालीन मार्ग के लिए अनुरोध करते हैं, मगर पाकिस्तान उसे अस्वीकार कर देता है. फिर विमान को 8,500 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे उतरना पड़ा. ये तो बस शुरूआत है. इस हादसे के जो नये रिपोर्ट्स आए हैं, वो और भी चौंकाने वाले हैं.

हादसे के नए विवरण बताते हैं कि विमान को तेज आंधी में उड़ान भरने के बाद गंभीर इन-फ़्लाइट इमरजेंसी का सामना करना पड़ा. नागरिक उड्डयन निगरानी संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की तरफ से बताए इन विवरणों से पता चलता है कि पायलट ओलावृष्टि में प्रवेश करने के बाद कई कॉकपिट चेतावनियों और उपकरण विफलताओं से जूझ रहे थे. एक समय पर, फ्लाइट 6E-2142 के रूप में संचालित इंडिगो A321neo विमान 8,500 फीट प्रति मिनट नीचे गिर गया. जबकि उतरने की सामान्य दर 1,500 से 3,000 फीट प्रति मिनट है.डीजीसीए की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, संसद सदस्यों सहित 220 से अधिक यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहा विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर था, जब भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पठानकोट के पास प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फंस गया.

डीजीसीए को दिए गए चालक दल के बयान के अनुसार, उड़ान दल ने आगे काफी खराब मौसम की पहचान की और भारतीय वायु सेना के उत्तरी नियंत्रण से बाईं ओर विचलन (Deviation) के लिए तत्काल अनुरोध किया, जिससे विमान कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में चला जाता. उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया. इसके बाद, फ्लाइट क्रू ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सीधे संपर्क किया और तूफान से बचने के लिए कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी. इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया.

खौफनाक हादसे के समय का वीडियो

WATCH: TERRIFYING MOMENT ONBOARD INDIGO FLIGHT TO SRINAGAR

All 227 passengers onboard IndiGo flight 6E-2142 are safe after experiencing a terrifying hailstorm.

The aircraft, which was flying from Delhi, made an emergency landing in Srinagar around 6:30 p.m. The A321neo (VT-IMD)… pic.twitter.com/5I6rEr3iMm