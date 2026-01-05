Flight में Power Bank ले जाना हुआ BAN, जानिए अभी भी कौन-सा पावर बैंक है Allowed

Power Bank अपने साथ रखना आजकल सभी स्मार्टफोन यूजर्स की जरूरत बन चुका है. लंबी यात्रा के दौरान मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए Power Bank साथ में रखा जाता है. लेकिन अब भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने फ्लाइट के अंदर पावर बैंक को लेकर नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं. यानी अब फ्लाइट में यात्रा के दौरान आप अपने साथ पावर बैंक नहीं ले जा सकते हैं. आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, चलिए बताते हैं.

क्यों BAN हुआ पावर बैंक?

दरसअल हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एक घरेलू फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई. हालांकि केबिन क्रू की सूझबूझ से उस समय स्थिति पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने DGCA को अलर्ट कर दिया कि लिथियम बैटरी से चलने वाले पावर बैंक फ्लाइट के अंदर कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं. इसके बाद DGCA ने तय किया कि अब पावर बैंक के इस्तेमाल और उसे ले जाने के नियमों में ढील नहीं दी जा सकती. बता दें, लिथियम बैटरी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें आग लगने के बाद उसे बुझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओवरचार्जिंग, घटिया क्वालिटी, बैटरी का पुराना होना या हल्का सा गिरना भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है.

बदला नियम

DGCA के मुताबिक पावर बैंक अब सिर्फ हैंड बैगेज में ही ले जाए जा सकते हैं. चेक-इन बैग में पावर बैंक रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया गया है. वजह साफ है कि फ्लाइट में कैरी किए जा रहे हैंड बैग में रखे पावर बैंक में कोई खराबी आती है, धुआं निकलता है या आग लगती है, तो केबिन क्रू और यात्री तुरंत पहुंच सकता है. लेकिन चेक-इन बैग में रखे पावर बैंक से लगने वाली आग पर काबू करना नामुमकिन होगा.

किस पावर बैंक को ले सकते हैं?

अब आप अपने सिर्फ पसंद के पावर बैंक को फ्लाइट में नहीं ले जा सकते. क्योंकि DGCA के नियमों के अनुसार, सिर्फ 100 वाट-आवर से कम क्षमता वाले पावर बैंक को ले जा सकते हैं. आसान भाषा में समझें तो 27,000mAh से ज्यादा क्षमता वाला पावर बैंक फ्लाइट में ले जाना मना है. एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को बार-बार यह जानकारी दी जाए कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ज्यादा गर्मी, धुआं या जलने जैसी गंध आए, तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें.