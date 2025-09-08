विज्ञापन
विशेष लिंक

देवेन्द्र राज अंकुर को मिलेगा 'कारवां-ए-हबीब सम्मान' 2025

समिति ने बहुमत से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिये देवेन्द्र राज अंकुर जी के नाम का चयन किया. 'कारवां-ए-हबीब' सम्मान की सलाहकार समिति के सदस्यों सुप्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार असग़र वजाहत, वरिष्ठ साहित्यकार उदयप्रकाश, वरिष्ठ रंग-निर्देशक, अभिनेता और रा. ना. वि. के पूर्व निदेशक रामगोपाल बजाज ने सर्वसम्मति से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिये देवेन्द्र राज अंकुर जी के नाम का अनुमोदन किया.

Read Time: 3 mins
Share
देवेन्द्र राज अंकुर को मिलेगा 'कारवां-ए-हबीब सम्मान' 2025
  • इस वर्ष का कारवां-ए-हबीब सम्मान वरिष्ठ निर्देशक देवेन्द्र राज अंकुर को हबीब तनवीर की स्मृति में दिया जाएगा
  • रंगकर्मी, पत्रकार, साहित्यकार, नाट्य विशेषज्ञों ने बहुमत से देवेन्द्र राज अंकुर को सम्मानित करने का फैसला किया
  • कारवां-ए-हबीब सम्मान हबीब तनवीर की वैचारिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इस वर्ष का 'कारवां-ए-हबीब सम्मान' सुप्रसिद्ध निर्देशक देवेन्द्र राज अंकुर को प्रदान किया जाएगा. यह सम्मान कालजयी रंगकर्मी एवं वरिष्ठ निर्देशक हबीब तनवीर साहब की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है. 'कारवां-ए-हबीब तनवीर सम्मान' चयन समिति के सदस्यों ने वरिष्ठ रंगकर्मी, कहानी का रंगमंच के प्रणेता और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक देवेन्द्र राज अंकुर जी को इस सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय किया है.

इस वर्ष की चयन समिति में वरिष्ठ रंग-समीक्षक जयदेव तनेजा, रंगकर्मी, अभिनेता एवं रंग-शिक्षक अमिताभ श्रीवास्तव, सुपरिचित नाटककार एवं संस्कृतिकर्मी राजेश कुमार, सुप्रसिद्ध पत्रकार व साहित्यकार गीता श्री, सिनेमा और रंगमंच की चर्चित अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, हबीब तनवीर की संस्था नया थियेटर के प्रमुख रामचन्द्र सिंह, समकालीन रंगमंच पत्रिका के संपादक और रंग-समीक्षक राजेश चन्द्र, रंग-निर्देशक, कवि एवं समीक्षक ईश्वर शून्य, नारीवादी एक्टिविस्ट और स्त्रीकाल पत्रिका के संपादक संजीव चंदन, वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्मकार उपेन्द्र सूद (एन. एस. डी. 1981 बैच) शामिल हैं.

समिति ने बहुमत से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिये देवेन्द्र राज अंकुर जी के नाम का चयन किया. 'कारवां-ए-हबीब' सम्मान की सलाहकार समिति के सदस्यों सुप्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार असग़र वजाहत, वरिष्ठ साहित्यकार उदयप्रकाश, वरिष्ठ रंग-निर्देशक, अभिनेता और रा. ना. वि. के पूर्व निदेशक रामगोपाल बजाज ने सर्वसम्मति से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिये देवेन्द्र राज अंकुर जी के नाम का अनुमोदन किया.

प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हबीब तनवीर की स्मृति में दिया जाने वाला यह बहुप्रतिष्ठित सम्मान पूर्व में क्रमश: अनामिका हक्सर (2018), प्रसन्ना (2019), उषा गांगुली (2020, मरणोपरांत), राम गोपाल बजाज (2021), राजेश कुमार (2022), भानु भारती (2023) और जयदेव तनेजा (2024) को प्रदान किया जा चुका है.

'कारवां-ए-हबीब' सम्मान चयन और सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद.

हबीब तनवीर साहब की वैचारिक, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रंगमंच सहित साहित्य, संस्कृति, समाज और राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट, जनपक्षधर और समग्र योगदान के लिये प्रतिवर्ष किसी एक व्यक्तित्व को ‘कारवां-ए-हबीब सम्मान‘ प्रदान किया जाता है. यह सम्मान और नाट्योत्सव 'कारवां-ए-हबीब तनवीर', विकल्प साझा मंच और अस्मिता थियेटर ग्रुप की तरफ़ से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Devendra Raj Ankur, Karwan-e-Habib Samman
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com