उत्तर भारत इन दिनों बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है. पंजाब तो पहले से ही बाढ़ की चपेट में है, अब तो दिल्ली का हाल भी बुरा है. दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ (Delhi-Punjab Flood) का खतरा मंडरा रहा है. यमुना के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है. लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है. वहीं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं, सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और व्यापार ठप हो गया है. पंजाब में बाढ़ की वजह से करीब 40 लोगों और सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है. कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है.

DELHI-NCR RAIN FLOOD LIVE UPDATES...