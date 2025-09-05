विज्ञापन
विशेष लिंक
1 minute ago

उत्तर भारत इन दिनों बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है. पंजाब तो पहले से ही बाढ़ की चपेट में है, अब तो दिल्ली का हाल भी बुरा है. दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ (Delhi-Punjab Flood) का खतरा मंडरा रहा है. यमुना के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है. लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है. वहीं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं, सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और व्यापार ठप हो गया है. पंजाब में बाढ़ की वजह से करीब 40 लोगों और सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है. कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है.

ये भी पढ़ें-बाढ़, भूस्खलन... कश्मीर घाटी से कटा संपर्क, दिल्ली में उफान पर यमुना, कहर बरपा रही है बारिश

DELHI-NCR RAIN FLOOD LIVE UPDATES...

Sep 05, 2025 06:46 (IST)
Link Copied
Share

गुजरात- बारिश की वजह से भरूच में भरा पानी

गुजरात के भरूच में लगातार हो रही बारिश के कारण कई हिस्सों में भारी जलभराव हुआ है. 

Sep 05, 2025 06:33 (IST)
Link Copied
Share

Delhi Flood Live: घटने लगा यमुना का जलस्तर

दिल्ली के पुराने रेलवे पुल (लोहा पुल) पर यमुना नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 207.47 मीटर पर पहुंच गया.  कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद अब जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आनी शुरू हो गई है. यमुना नदी का जलस्तर शाम सात बजे तक 207.42 मीटर दर्ज किया गया था. 

Sep 05, 2025 06:32 (IST)
Link Copied
Share

Delhi Flood Live: राहत शिविरों में रह रहे लोगों पर बीमारियों का खतरा

बाढ़ से दिल्ली के कई इलाकों का बुरा हाल है. वहीं राहत शिविरों में रह रहे लोगों पर वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, जबकि गुरुवार को यमुना नदी का पानी सिविल लाइंस इलाके में घुस गया.

Sep 05, 2025 06:31 (IST)
Link Copied
Share

Himachal Weather Live: कुल्लू ज़िले में भूस्खलन से 1 की मौत, 6 मलबे में दबे

गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में भूस्खलन के कारण दो मकान ढह गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग मलबे में दब गए.

Sep 05, 2025 06:30 (IST)
Link Copied
Share

हिमाचल से दिल्ली तक आफत

हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा की चपेट में है और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली भी प्रभावित हुई है.

Sep 05, 2025 06:08 (IST)
Link Copied
Share

गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा में कथित "असंसदीय भाषा" के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा में "असंसदीय भाषा" के इस्तेमाल के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की. गुरुवार को एएनआई से बात करते हुए, गजेंद्र शेखावत ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा से निलंबित किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आलोचना की. उन्होंने कहा, "आज पूरे देश ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो दृश्य देखे, उससे देश के लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी लोगों को ठेस पहुँची है. इस तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कल बिना किसी कारण के विधानसभा से निलंबित कर दिया गया."

Sep 05, 2025 06:01 (IST)
Link Copied
Share

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो जल्द ही पुतिन से करेंगे बात

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे. इससे पहले उन्होंने दिन में ही यूक्रेनी समकक्ष यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात की थी. व्हाइट हाउस में प्रमुख अमेरिकी तकनीकी अधिकारियों के साथ रात्रिभोज के दौरान, जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वह निकट भविष्य में क्रेमलिन नेता से बात करेंगे, तो ट्रंप ने कहा, "हाँ, मैं ज़रूर करूँगा."

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Delhi Yamuna Flood, Punjab Flood Alert, Heavy Rain, Pm Modi, President Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now