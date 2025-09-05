उत्तर भारत इन दिनों बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है. पंजाब तो पहले से ही बाढ़ की चपेट में है, अब तो दिल्ली का हाल भी बुरा है. दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ (Delhi-Punjab Flood) का खतरा मंडरा रहा है. यमुना के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है. लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है. वहीं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं, सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और व्यापार ठप हो गया है. पंजाब में बाढ़ की वजह से करीब 40 लोगों और सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है. कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है.
गुजरात- बारिश की वजह से भरूच में भरा पानी
गुजरात के भरूच में लगातार हो रही बारिश के कारण कई हिस्सों में भारी जलभराव हुआ है.
#WATCH भरूच, उत्तर प्रदेश: लगातार बारिश के कारण भरूच के कई हिस्सों में भारी जलभराव हुआ। pic.twitter.com/qrf1EOMRik— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
Delhi Flood Live: घटने लगा यमुना का जलस्तर
दिल्ली के पुराने रेलवे पुल (लोहा पुल) पर यमुना नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 207.47 मीटर पर पहुंच गया. कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद अब जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आनी शुरू हो गई है. यमुना नदी का जलस्तर शाम सात बजे तक 207.42 मीटर दर्ज किया गया था.
Delhi Flood Live: राहत शिविरों में रह रहे लोगों पर बीमारियों का खतरा
बाढ़ से दिल्ली के कई इलाकों का बुरा हाल है. वहीं राहत शिविरों में रह रहे लोगों पर वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, जबकि गुरुवार को यमुना नदी का पानी सिविल लाइंस इलाके में घुस गया.
Himachal Weather Live: कुल्लू ज़िले में भूस्खलन से 1 की मौत, 6 मलबे में दबे
गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में भूस्खलन के कारण दो मकान ढह गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग मलबे में दब गए.
हिमाचल से दिल्ली तक आफत
हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा की चपेट में है और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली भी प्रभावित हुई है.
