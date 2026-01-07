दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास आधी रात को अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के करीब 10 बुलडोजर और 15 से ज्यादा JCB मशीनों ने डेमोलेशन का काम शुरू किया. इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए. मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और लोगों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया.

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई के लिए 9 जिलों के DCP रैंक के अफसरों को तैनात किया गया था. करीब 1,000 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे. मलबा हटाने के लिए 70 से ज्यादा डंपर और 150 से अधिक MCD कर्मचारी लगाए गए. तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को पीछे हटाया. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है.

