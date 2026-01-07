दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास आधी रात को अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के करीब 10 बुलडोजर और 15 से ज्यादा JCB मशीनों ने डेमोलेशन का काम शुरू किया. इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए. मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और लोगों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया.
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई के लिए 9 जिलों के DCP रैंक के अफसरों को तैनात किया गया था. करीब 1,000 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे. मलबा हटाने के लिए 70 से ज्यादा डंपर और 150 से अधिक MCD कर्मचारी लगाए गए. तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को पीछे हटाया. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है.
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके का लेटेस्ट वीडियो देखिए
तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके से सुबह के दृश्य, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, एमसीडी ने कल अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था.
11 बजे के बाद ट्रैफ़िक की सख्ती में दी जा सकती है ढील
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार रात से ही फ़िलहाल रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं. हालांकि 11 बजे के ट्रैफ़िक की सख्ती में ढील दी जा सकती है.
अतिक्रमण हटाने के दौरान, 5 पुलिस कर्मी घायल
अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई झड़प में 5 5 पुलिस कर्मी घायल हो गए. सीसीटीवी कैमरे के जरिए पत्थरबाज़ों की पहचान करके मामला दर्ज की जाएगी. घायल पुलिसकर्मी के बयान के बाद FIR कुछ देर बाद दर्ज की जाएगी. फ़िलहाल रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं.
कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा कि हमने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है. जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके खिलाफ एक्शन होगा. उनकी पहचान फुटेज के आधार पर की जाएगी. उपद्रवियों में ज्यादातर बाहरी लोग थे उन्हें भी नहीं बक्शा जाएगा.
बुलडोजर एक्शन का लोगों ने किया विरोध
तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग के खिलाफ़ लोग नारेबाजी कर रहे थे और बैरकिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने हल्का पुलिसबल का उपयोग कर उपद्रव कर रहे लोगो को दूर किया.