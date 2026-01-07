विज्ञापन
विशेष लिंक
49 minutes ago
नई दिल्ली:

दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास आधी रात को अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के करीब 10 बुलडोजर और 15 से ज्यादा JCB मशीनों ने डेमोलेशन का काम शुरू किया. इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए. मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे. पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी और लोगों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया.

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई के लिए 9 जिलों के DCP रैंक के अफसरों को तैनात किया गया था. करीब 1,000 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे. मलबा हटाने के लिए 70 से ज्यादा डंपर और 150 से अधिक MCD कर्मचारी लगाए गए. तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को पीछे हटाया. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है.

LIVE Updates:

Jan 07, 2026 07:56 (IST)
Link Copied
Share

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके का लेटेस्ट वीडियो देखिए

तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके से सुबह के दृश्य, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, एमसीडी ने कल अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था. 

Jan 07, 2026 07:19 (IST)
Link Copied
Share

11 बजे के बाद ट्रैफ़िक की सख्ती में दी जा सकती है ढील

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार रात से ही फ़िलहाल रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं. हालांकि 11 बजे के ट्रैफ़िक की सख्ती में ढील दी जा सकती है.

Jan 07, 2026 07:13 (IST)
Link Copied
Share

अतिक्रमण हटाने के दौरान, 5 पुलिस कर्मी घायल

अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई झड़प में 5 5 पुलिस कर्मी घायल हो गए. सीसीटीवी कैमरे के जरिए पत्थरबाज़ों की पहचान करके मामला दर्ज की जाएगी. घायल पुलिसकर्मी के बयान के बाद FIR कुछ देर बाद दर्ज की जाएगी. फ़िलहाल रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं. 

Jan 07, 2026 07:09 (IST)
Link Copied
Share

कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा कि हमने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है. जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके खिलाफ एक्शन होगा. उनकी पहचान फुटेज के आधार पर की जाएगी. उपद्रवियों में ज्यादातर बाहरी लोग थे उन्हें भी नहीं बक्शा जाएगा.

Jan 07, 2026 07:08 (IST)
Link Copied
Share

बुलडोजर एक्शन का लोगों ने किया विरोध

तुर्कमान गेट की तरफ़ बैरिकेडिंग के खिलाफ़ लोग नारेबाजी कर रहे थे और बैरकिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने हल्का पुलिसबल का उपयोग कर उपद्रव कर रहे लोगो को दूर किया.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Turkman Gate, Ramlila Maidan, Faiz-e-Ilahi Mosque
Get App for Better Experience
Install Now