मदनपुर खद्दर से मयूर विहार तक यमुना की बाढ़ से दिल्ली परेशान, राजधानी में हाई अलर्ट,प्रशासन ने कसी कमर

दिल्ली इन दिनों यमुना के उफान से जूझ रही है. नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और राजधानी के निचले इलाकों में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं. मदनपुर खद्दर, यमुना खादर, मयूर विहार, पुरानी लोहा पुल और गीता कॉलोनी जैसे इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं. जगह-जगह राहत शिविर लगाए गए हैं, लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं. ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं, वहीं प्रशासन ने हजारों लोगों को बचाकर राहत कैंपों में पहुंचाया है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि बाढ़ की यह स्थिति केवल बारिश का नतीजा नहीं है. ऊपरी इलाकों, खासकर हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया भारी पानी यमुना के उफान का बड़ा कारण है. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में हुई लगातार तेज बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.