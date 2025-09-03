मां हिडिंबा रक्षा करो... आपदाओं से हिला हिमाचल, मनाली के प्राचीन मंदिर में दिन-रात पूजा

हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है. ब्यास नदी उफान पर है. पहाड़ों पर प्रकृति जमकर कहर बरपा रही है. अब तक न जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके हैं. इस सब से परेशान हिमाचल के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वे करें तो क्या करें. प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए ग्रामीण अब देवताओं की शरण में पहुंचे (Hidimba Temple Pooja) हैं. वे अब देवताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. मनाली के प्राचीन हिडिंबा मंदिर में दिन रात पूजा चल रही है और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की गुहार लोग देवी-देवताओं से लगा रहे हैं. कूल्लू में इसे छोटी जगती (Kullu Choti Jagati) के नाम से पुकारा जाता है. इस दौरान प्रकृति से छेड़छाड़ और देवालय के अनादर से बचने के लिए पूजा की जाती है.

कुल्लू के हिडिंबा मंदिर में हो रही खास पूजा

बता दें कि छोटी जगती के दौरान गांव के लोग इकट्ठा होकर मंदिर में पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं. दरअसल कुल्लू की आराध्य देवी माता हिडिंबा हैं. उनके आदेश के मुताबिक ही मुख्यालय रघुनाथपुर में छोटी जगती का आयोजन किया जा रहा है. छोटी जगती में देवी-देवताओं ने आदेश दिया कि देवस्थलों से हो रही छेड़छाड़ से वह नाराज हैं. इस छेड़छाड़ को तुरंत बंद किया जाए. ढालपुर मैदान में हो रही छेड़छाड़ को भी तुरंत बंद किया जाए. साथ ही कहा गया कि अगर इसे नहीं रोका तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आपदाओं से बचने के लिए भगवान शिव को मनाया जाए.

देवी-देवताओं को जगाने की कोशिश

कुल्लू के लोग इस पूजा को करके देवताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर में लगातार पूजा-अर्चना चल रही है. दरअसल तीन दिन से मनाली में भारी बारिश हो रही है, जो बंद होने का नाम नहीं ले रही. जिसके बाद ग्रमीणों को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए देवताओं को जगाने का रास्ता सूझा.