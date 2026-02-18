अरे, वो बहुत स्पीड में था... साहिल को टक्कर मारने के बाद इस तरह बहस कर रहे थे आरोपी भाई-बहन, देखें VIDEO

Sahil Dhaneshra Accident Row: साहिल को टक्कर मारने के बाद जब लोगों ने आरोपी नाबालिग भाई-बहन को पकड़ा तो वो लोगों से बहस कर रहे थे. स्कॉर्पियो चला रहा नाबालिग और उसकी बहन वहां मौजूद लोगों से कही रही थी- अरे, वो बहुत स्पीड में था. दरअसल इस हादसे के तुरंत बाद के कई वीडियो अब सामने आए. एक वीडियो में आरोपी टक्कर मारने के बाद काफी स्पीड में वहां से भागते नजर आ रहा है. एक दूसरे वीडियो में वह कार रोककर ये देखने के लिए बाहर आता है कि उसकी कार को कितना नुकसान हुआ है. इसके बाद वह अपनी कार को वहीं छोड़कर घटनास्थल पर आता है. आरोपी ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर इस हादसे में किसे कितना नुकसान हुआ है.

सामने आए वीडियो में लोगों से बहस करता दिख रहा आरोपी

इसी दौरान का एक और वीडियो सामने आया है. जिसमें वो घटनास्थल पर मौजूद लोगों से उलझता नजर आ रहा है. जब हादसे के बाद स्थानीय लोग आरोपी से उलझ रहे थे, तब आरोपी यह कहता सुनाई दे रहा है कि अरे वो (साहिल) बहुत स्पीड में था. इस दौरान उसकी बहन भी वहां मौजूद लोगों से बहस करती दिख रही है.

बंदा मर गया, गाड़ी कैसे ठुक गई... लोगों के सवाल पर आरोपी बोला- वो बहुत स्पीड में था

स्थानीय लोग यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंदा मर गया. गाड़ी कैसे ठुक गई. सामने आए वीडियो में यह नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने आरोपियों को रोका, उससे दोनों भाई-बहन बहस कर रहे थे. उसकी बहन यह कहती दिख रही है कि अरे वो बहुत स्पीड में था.

साहिल को टक्कर मारने के बाद लोगों से किस तरह उलझ रहे थे आरोपी भाई-बहन, देखें वीडियो





सामने आया वीडियो आरोपी के पिता के दावों को कर रहे खारिज

मालूम हो कि मंगलवार को आरोपी के पिता ने दावा किया था कि हादसे के बाद उनके बच्चे भागे नहीं थे, वहीं थे. उनकी पत्नी मौके पर पहुंची थीं. आरोपी के पिता ने NDTV से बातचीत में यह कहा था कि मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि घायल को हॉस्पिटल ले जाओ.

लेकिन अब सामने आए इस वीडियो से यह साफ हो गया है कि साहिल को टक्कर मारने के बाद आरोपियों को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था. उल्टे दोनों भाई-बहन उन लोगों से बहस कर रहे थे, जिन्होंने घटनास्थल पर उन्हें रोका था.



