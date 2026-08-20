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वारंट मांगा, नोटिस के बारे में पूछा.. दिल्ली में 'स्पेशल 26' जैसे कांड को बिजनेस मैन की वाइफ ने ऐसे किया फेल

दिल्ली के रोहिणी में 8-10 लोगों का एक ग्रुप खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर छापेमारी करने पहुंचा था. इस दौरान, उन्होंने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की लेकिन नाकाम रह और अब FIR भी हो गई.

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वारंट मांगा, नोटिस के बारे में पूछा.. दिल्ली में 'स्पेशल 26' जैसे कांड को बिजनेस मैन की वाइफ ने ऐसे किया फेल
बिजनेसमैन के घर रेड करने पहुंचे थे फर्जी अधिकारी
  • रोहिणी में फर्जी CBI अधिकारी बनकर एक ग्रुप ने बिजनेसमैन के घर में छापेमारी की कोशिश की.
  • बिजनेसमैन की पत्नी ने वारंट मांगा और दरवाजा नहीं खोला और फिर FIR दर्ज हुई.
  • पुलिस को कॉल करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
अगर कोई खुद को अधिकारी बताकर घर आए तो क्या कदम उठाएं?
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. इलाके में 'स्पेशल 26' फिल्म की तरह फर्जी CBI अधिकारियों ने छापेमारी की कोशिश की. लेकिन घर की मालकिन की सूझबूझ ने फर्जी अधिकारियों को चकमा दे दिया. इस दौरान, फर्जी सीबीआई अफसरों ने दरवाजा खुलवाने और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. पूरी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

आरोप है कि फर्जी अधिकारियों का यह ग्रुप कुछ देर तक घर के बाहर ही खड़ा रहा और परिवार पर दरवाजा खोलने और अंदर आने देने के लिए दबाव बनाता रहा.

क्या है पूरा मामला?

रोहिणी में एक बिजनेसमैन के घर पर अचानक फर्जी सीबीआई की टीम पहुंच गई. जब अधिकारी दरवाजे पहुंचे और आवाज लगाई तो बिजनेसमैन की पत्नी ने घर खोलने से इनकार कर दिया. बाद में तथाकथित सीबीआई टीम से नोटिस और वारंट मांगा गया तो फर्जी अधिकारी बहाने बनाते रहे. घर वालों के कई बार कहने पर WhatsApp के जरिए CBI डायरेक्टर के दस्तखत वाला फर्जी नोटिस भेजा गया था. पुलिस ने बताया कि यह घटना इलाके में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई.

एजेंसी के मुताबिक, एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि रोहिणी में एक बिजनेसमैन के घर में तलाशी लेने के बहाने घुसने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों के ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

शिकायत के मुताबिक, 8 अगस्त को करीब 8-10 लोग घर पर पहुंचे और खुद को सीबीआई अधिकारी बताया. हालांकि, बिजनेसमैन की पत्नी ने गेट खोलने से मना कर दिया और तलाशी के लिए जरूरी मंजूरी यानी वारंट दिखाने को कहा.

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मामला की जानकारी मिलने पर पड़ोसी भी मौके पर जमा हो गए और ग्रुप के सदस्यों से तलाशी वारंट और दूसरी मंजूरी के बारे में पूछा. जब उनसे नोटिस की लिखित कॉपी दिखाने को कहा गया, तो वे यह कहकर चले गए कि वे इसे अपनी गाड़ी से लेकर आएंगे.

इसके बाद परिवार ने पीसीआर को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच की जा रही है.

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