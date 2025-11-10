विज्ञापन
मेरा भाई, मेरा भाई... लालकिले के पास विस्फोट के बाद दर्दनाक मंजर

घटना के दृश्य बेहद भयावह है, जहां जलती हुई कारों से उठता धुआं, टूटे हुए शीशे और दहशत में भागते लोग नजर आए. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद हैं और विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है.

मेरा भाई, मेरा भाई... लालकिले के पास विस्फोट के बाद दर्दनाक मंजर
  • दिल्ली के लालकिला के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है
  • धमाके के बाद आसपास खड़ी तीन से चार गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और कई लोग घायल हुए हैं
  • धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दूर तक खिड़कियों के शीशे टूट गए और अफरातफरी का माहौल बन गया
दिल्ली के लालकिला के पास शाम एक कार में हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया. इस धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है. विस्फोट के बाद एक युवक चीखते हुए दौड़ पड़ा—"मेरा भाई... मेरा भाई..."—भाई के लिए डरे सहमे शख्स की आवाज बता रही है कि धमाका कितना जोरदार था और वहां पर कितना दर्दनाक मंजर होगा. चारों ओर सिर्फ धुआं, आग और अफरातफरी का माहौल नजर आ रहा था. इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं, जैसे ही कार में ब्लास्ट हुआ वैसे ही तीन से चार गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. मौके पर पहुंची दमकल की सात गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं.

कई लोग घायल, आम ब्लास्ट नहीं

शुरुआती जांच में ये कोई आम ब्लास्ट नहीं लग रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. भीड़भाड़ वाले इस इलाके में स्पेशल टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया है. वहीं आला अधिकारियों का भी पहुंचना शुरू हो गया है. धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई और दूर तक खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए. पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक, इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका है.

मैं गुरुद्वारे में था तभी...

दिल्ली फायर सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "विस्फोट लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ. इसकी तीव्रता काफी अधिक थी और कई लोगों के घायल होने की आशंका है." घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और सात दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक शख्स ने कहा कि मैं गुरुद्वारे में था, तभी एक तेज़ धमाके की आवाज़ आई. पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन बाहर निकलते ही देखा कि कई गाड़ियां जल रही थीं और लोग इधर-उधर भाग रहे थे.

