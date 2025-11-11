केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जांच अधिकारी लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच करते समय सभी विकल्प खुले रख रहे हैं. सोमवार शाम हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई थी. माना जा रहा है कि लालकिले ब्‍लास्‍ट को लेकर कल गृह मंत्रालय में बड़ी मीटिंग हो सकती है. मीटिंग की अध्‍यक्षता गृह मंत्रह अमित शाह करेंगे. बैठक में सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अधिकारियों के मौजूद रहेंगे.

एक i20 कार में हुआ ब्‍लास्‍ट

अमित शाह ने लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्‍पताल जाकर घायलों से मुलाकात की. साथ ही वह उस जगह भी गए जहां पर ब्‍लास्‍ट हुआ था. शाह ने ब्‍लास्‍ट के बाद बताया कि ब्‍लास्‍ट शाम करीब सात बजे लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्‍नल पर एक हुंडई आई20 कार में हुआ. इससे तीन-चार अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और पैदल यात्री तथा ऑटोरिक्शा में सवार लोग घायल हो गए.

एलएनजेपी अस्पताल में कुछ घायलों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जांचकर्ता सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि विस्फोट में हुई लोगों की मौत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. गृह मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है.

क्‍या यह आतंकी हमला था?

यह पूछे जाने पर कि क्या यह आतंकवादी हमला था, शाह ने कहा, 'यह कहना मुश्किल है कि घटना का कारण क्या था. जब तक विस्फोट स्थल से बरामद नमूनों का फॉरेंसिक और एनएसजी द्वारा विश्लेषण नहीं किया जाता, हम कुछ नहीं कह सकते. लेकिन हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं और हर एंगल से जांच कर रहे हैं.' गृह मंत्री ने कहा कि आठ लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए हैं.

कितनी एजेंसियां हैं शामिल

उन्‍होंने कहा कि दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और फॉरेंसिक की टीमों ने जांच शुरू कर दी है और उम्मीद जताई कि विस्फोट का सही विवरण जल्द ही सामने आ जाएगा. गृह मंत्री ने बताया कि शीर्ष एजेंसियां इस विस्फोट की पूरी गहनता से जांच कर रही हैं. उन्होंने कहा, 'मैं शीघ्र ही विस्फोट स्थल का दौरा करूंगा और विस्फोट का विश्लेषण करने के लिए कल शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करूंगा.' शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे बात की है और उन्हें विस्फोट के बारे में जानकारी दी गई है.

