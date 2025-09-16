दिल्ली, इंदौर, हरियाणा... मिटा सिंदूर, बुझे चिराग, कब आंखें और दिमाग खोलकर गाड़ी चलाओगे?

लोगों को ये हो क्या गया है. वह इतनी बेफिक्री से रैश ड्राइविंग (Rash Driving Accident) कर रहे हैं कि किसी की जान की उनको रत्ती भर परवाह नहीं. ऐसे तीन मामले इन दिनों काफी चर्चा में हैं. दिल्ली, हरियाणा और इंदौर, यहां हाल ही में ऐसे हादसे हुए हैं, जिन्होंने सड़क पर चल रहे लोगों के लिए चिंता खड़ी कर दी है. हैरानी की बात यह है कि इनमें दो मामले नशे में गाड़ी चलाने के हैं. सवाल यही है कि क्या दूसरों की जान की कोई कीमत है या नहीं. अगर इन लोगों ने जरा भी परवाह की होती तो किसी का सुहाग नहीं उजड़ता, तो किसी के घर का चिराग नहीं बुझता. थोड़ी सी समझदारी से कई जिंदगियां बच सकती थीं. लेकिन हालात इससे अलग हैं.

सड़क हादसों से थर्राए देश के ये शहर

पहला मामला दिल्ली का है. यहां BMW सवार महिला ने रविवार को वित्त मंत्रालय के एक कर्मचारी और उनकी पत्नी को कुचल दिया. इस घटना में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई. उसकी पत्नी की हालत गंभीर है. वहीं दूसरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है. यहां नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने कई वाहनों और पैदल चल रहे लोगों को जोरदार टक्‍कर मारकर 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 10 लोग घायल हैं. तीसरा मामला हरियाणा के पलवल का है. यहां नशे में कार चला रहे एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे तीन बच्चों को कुचल दिया. इस घटना में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है.

दिल्ली में बेकाबू BMW ने खत्म कर दी जिंदगी

विवार को दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं के पास एक तेज रफ़्तार बीएमडब्ल्यू कार ने वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत नवजोत सिंह को जोरदार टक्कर मार दी थी. वह और उनकी पत्नी गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे. हादसे में नवजोत की मौत हो गई. उनकी पत्नी अब भी घायल हैं. टक्कर मारने वाल बीएमडब्ल्यू कार गगनप्रीत नाम की एक महिला चला रही थी. उसके पति पीछे बैठे थे. दुर्घटना के बाद ये लोग घायल जोड़े को अपने पिता के नर्सिंग होम ले गए, जो कि 19 किलोमीटर से ज्यादा दूर था.

इंदौर में बेकाबू ट्रक का कोहराम, ली 3 की जान

इंदौर में एक ट्रक ने कई वाहनों समेत सड़क पर पैदल चल रहे यात्रियों को टक्‍कर मार दी. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं. प्रत्‍यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद सड़क का मंजर भयावह था. वहां चीख-पुकार और अफरातफरी मची हुई थी. अधिकारियों ने मृतकों की संख्‍या और बढ़ने की आशंका जताई है. जानकारी के मुताबिक, ट्रक चला रहा शख्स शराब के नशे में था, जिस वजह से उसने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया और यह दुर्घटना हो गई. पुलिस उपायुक्त कृष्ण लालचंदानी ने पुष्टि की कि ट्रक ड्राइवर बहुत नशे में था. उसने पहले रामचंद्र नगर चौराहे पर दो बाइक सवारों को टक्कर मारी और उनके वाहनों को घसीटता हुआ ले गया था.

पलवल में कार ने 3 बच्चों को कुचला, 2 की मौत

हरियाणा के पलवल जिले में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार में सवार पुलसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया. इस हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक की हालत गंभीर है. कार चला रहा पुलिसकर्मी नशे में धुत था. वह बच्चों को टक्कर मारकर वहां से भाग ही रहा था कि आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को मामले की खबर दे दी. पुलिस जब आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी पीछा किया. वह चाहते थे कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने ही हो. इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल है. वहां पुलिकर्मी तैनात हैं.

सवाल बस यही है कि ऐसे सड़क हादसे कब रुकेंगे. क्यों लोग आंखें और दिमाग खोलकर ड्राइविंग नहीं करते. उनकी जरा सी लापरवाही से न जाने कितने घर उजड़ गए.