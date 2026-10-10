पुलिस की बस के आगे डट गई छात्रा, दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान दिखा रिया अहीर जैसा नजारा

- दिल्ली के सफदरजंग में लेफ्ट छात्र संगठनों के मार्च के दौरान एक छात्रा ने पुलिस बस को रोकने की कोशिश की थी
- पुलिस ने हिरासत में लेने के लिए आई बस को छात्रा ने आगे से रोकने की पूरी कोशिश की थी
- पुलिसकर्मी ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे हटाया और बस को आगे बढ़ने दिया था
मुंबई में NEET पेपर लीक के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान रिया अहीर पुलिस वैन के सामने खड़ी हो गई थीं. हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जा रही वैन को रोकने की उनकी कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. बाद में राहुल गांधी ने बुलाकर उनसे मुलाकात भी की थी. ऐसा ही नजारा आज यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली में देखने को मिला. दिल्ली के सफदरजंग में लेफ्ट छात्र संगठनों के मार्च के दौरान एक लड़की ने कुछ उसी तरह पुलिस बस को रोकने की कोशिश करते नजर आई.
प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पहुंची पुलिस की गाड़ी को एक छात्रा सामने से रोकने की कोशिश करती दिखी. हालांकि वह कामयाब नहीं हो सकी लेकिन इस दौरान उसने पूरी कोशिश की. अचानक एक पुलिसकर्मी आया और उसका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए कहा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों हिरासत में लेकर जा रही बस रफ़्तार में आगे निकल जाती है.
देखिए प्रदर्शन की खास तस्वीरें
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