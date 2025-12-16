Delhi pollution: खुद डिजाइन की E-बाइक से पार्लियामेंट पहुंचे कांग्रेस सांसद, कहा- हम सभी को ग्रीन चॉइस करनी होगी

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है. राजधानी में AQI का स्तर बेहद खराब है, आम से लेकर खास तक हर कोई इससे परेशान है. इसी बीच मंगलवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब तेलंगाना से कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गड्डम बड़ी गाड़ियों की बजाय E-बाइक से संसद पहुंचे. एनडीटीवी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाना है.

उन्होंने कहा कि जब बीजिंग में समाधान हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं? गड्डम ने कहा, “वायु प्रदूषण बहुत गंभीर समस्या है. मैं E-बाइक से इसलिए आया क्योंकि इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं. जब बीजिंग में इस समस्या का समाधान हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं?” उन्होंने बताया कि यह बाइक उन्होंने खुद डिजाइन की है और इसके नाम पर उनके दस पेटेंट भी हैं.

E-बाइक की क्या-क्या है खासियत?

यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक बाइक है, जो बैटरी से चलती है. गड्डम के अनुसार, “सिर्फ 20 रुपये के चार्ज पर यह बाइक 100 किलोमीटर तक चलेगी. इसमें पेट्रोल टैंक की जगह स्टोरेज बॉक्स है, जो छात्रों और यात्रियों के लिए उपयोगी है.” उन्होंने सुझाव दिया कि सांसदों को भी संसद आने के लिए E-वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक सकारात्मक संदेश जाए.

सुरक्षा और नियमों पर क्या कहा?

हालांकि बाइक पर नंबर प्लेट और हेलमेट न होने को लेकर सवाल भी उठे. इस पर गड्डम ने स्पष्ट किया कि यह बाइक पास बनाने के लिए लाई गई थी और उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है. “यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में है और मैंने MP कार्ड दिखाकर प्रवेश किया. सुरक्षा का उल्लंघन नहीं हुआ है,” उन्होंने कहा कि हम सभी को ग्रीन चॉइस करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा मिल सके.

