दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 27 जुलाई को किए गए एक्‍स पोस्‍ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक बंगाली बोलने वाली महिला और उसके बेटे के साथ दिल्ली में आधार वेरिफिकेशन के नाम पर मारपीट और उत्पीड़न हुआ. ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा था कि एक महिला और उसके बेटे को दिल्ली में सिर्फ इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वे बंगाली भाषा बोलते हैं. उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और लोकतंत्र पर हमला बताया था.

दिल्‍ली की पूर्वी जिला पुलिस ने इस मामले की जांच की है. जांच में पता चला कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला का नाम सजनूर परवीन है, जो अपने पति मुख्तार खान और सास के साथ दिल्‍ली के पश्चिम विनोद नगर में रहती हैं.

