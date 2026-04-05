दिल्ली में महिला पुलिस अधिकारी ने बुजुर्ग को जड़ दिया थप्पड़, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

राजधानी दिल्ली के रोहिणी में महिला पुलिस अधिकारी ने 78 साल के बुजुर्ग दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया. सूत्रों के अनुसार, पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद महिला सब-इंस्पेक्टर भड़क गई. यह घटना रोहिणी सेक्टर 7 में हुई, जहां दुकान चलाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी दुकान के ठीक सामने खड़ी एक कार पर आपत्ति जताई. सूत्र ने आगे बताया कि इस बीच, गर्भवती महिला ने कहा कि वह अपने पति के साथ मेडिकल चेक-अप के लिए उस इलाके में आई थी.

क्या हुआ था?

सूत्रों के अनुसार, महिला ने पुलिस को बताया कि उसने दुकानदार से कुछ मिनटों के लिए गाड़ी पार्क करने की अनुमति मांगी थी और उसका इरादा अपना काम खत्म होने के बाद गाड़ी हटा लेने का था. लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. सूत्र ने बताया कि स्थिति बिगड़ गई और महिला ने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया.

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मौके पर जमा हो गई भीड़

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला का रवैया काफी आक्रामक था और जब मौके पर भीड़ जमा हो गई, तो उसने वहां मौजूद लोगों से यह कहते हुए एक तरफ हट जाने को कहा कि वह एक पुलिस अधिकारी है. इसके बाद PCR को कॉल किया गया और आस-पास के पुलिस थानों से पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए. महिला अधिकारी को पास के ही एक पुलिस थाने ले जाया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

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