1100 किलोमीटर पीछा और 'चप्पल' का सुराग, दिल्ली पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा साइको किलर

पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों का जाल बिछाया. लगातार पीछा करने पर पता चला कि आरोपी गुजरात के भरूच जिले के वेडाच के एक ईंट भट्ठे में छिपा हुआ है.

दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक खतरनाक 'साइको किलर' को 1100 किलोमीटर पीछा कर गुजरात से गिरफ्तार किया है. जिस तरह से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. पकड़े गए आरोपी की पहचान सलमान उर्फ बोना (23) के रूप में हुई है, जो हत्या करने के बाद लगातार पुलिस से भाग रहा था.

क्या था पूरा मामला

16 नवंबर 2025 की सुबह रेलवे पुलिस को सूचना मिली कि आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में लगभग 50 साल की एक अज्ञात महिला की लाश पड़ी है. महिला के शरीर पर गहरे घाव थे और उसका आधा शरीर नग्न अवस्था में था. घटनास्थल से महिला की चप्पलों के साथ-साथ एक तेज हथियार और एक पुरुष की सफेद-काले रंग की चप्पलें मिलीं. इसके बाद महेंद्र पार्क थाना पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

चप्पलों और CCTV ने खोला राज

पुलिस की जांच में सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज में महिला को रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा गया. कुछ ही देर बाद एक युवक उसी दिशा में गया, जिसके पैरों में ठीक वैसी ही सफेद-काले रंग की चप्पलें थीं, जो घटनास्थल पर मिली थीं. कुछ देर बाद वह युवक नंगे पैर वापस लौटता दिखा. इससे साफ हुआ कि हत्या के बाद वह जल्दबाजी में चप्पलें छोड़कर भागा था. चेहरे और इलाके की जानकारी के आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान पुराने अपराधी सलमान उर्फ बोना के रूप में की, जब पुलिस उसकी झुग्गी पहुंची, तो वह गायब हो चुका था.

1100 किमी पीछा कर गुजरात से हुई गिरफ्तारी

जांच में पता चला कि सलमान पुराना अपराधी है, जिस पर लूट, अपहरण और नाबालिग से दुष्कर्म के दो गंभीर मामले चल रहे हैं (नाबालिग से रेप का मामला गुजरात में है).फिर पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों का जाल बिछाया. लगातार पीछा करने पर पता चला कि आरोपी गुजरात के भरूच जिले के वेडाच के एक ईंट भट्ठे में छिपा हुआ है. 17-18 नवंबर की रात, दिल्ली पुलिस की टीम ने 1100 किलोमीटर का सफर तय कर वहां छापा मारा और सलमान उर्फ बोना को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने कबूला जुर्म

पूछताछ में सलमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसने पहले महिला पर हमला किया, फिर दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, महिला की चप्पलें, और घटना के समय पहने उसके कपड़े बरामद कर लिए हैं. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या वह दिल्ली और अन्य राज्यों में किसी और वारदात में भी शामिल रहा है. 

