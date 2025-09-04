Delhi Flood LIVE: दिल्ली में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ (Delhi Flood Alert) जैसे हालात पैदा हो गए हैं. यमुना के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है. जिसकी वजह से लोगों का घर और सामान सब डूब गया है. वह राहत कैंपों में जाने को मजबूर हैं. यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर तक पहुंच गया है, अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है. नदी के किनारों पर आई भीषण बाढ़ से रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों इलाके प्रभावित हुए हैं. रिहायशी इलाकों से श्मशान घाट तक जर जगह हालात बुरे हैं. बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को बारिश भी हो रही है. फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. वहीं गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी तेज बारिश का अलर्ट है. वहीं देश के दूसरे राज्य जैसे, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड भी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की मार झेल रहे हैं. कहां क्या हाल है, पल-पल का अपडेट जानें.
DELHI-NCR LIVE YAMUNA FLOOD UPDATES...
दिल्ली- बारिश से NH-44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धसा
दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण धस गया.
#WATCH दिल्ली | अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण धस गया। pic.twitter.com/JCOtn30GfW— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
Delhi Yamuna Flood Live: मयूर विहार फेज-1 बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोग
दिल्ली में भारी बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. लोग मयूर विहार फेज-1 बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे हैं.
#WATCH दिल्ली: भारी बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
वीडियो मयूर विहार फेज-1 बाढ़ राहत शिविरों से है। pic.twitter.com/6yggyXBlox
Delhi Yamuna Flood Live: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा
दिल्ली में भारी और लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. पुराने लोहे के पुल और आसपास के इलाकों का हाल देखिए.
#WATCH दिल्ली | भारी और लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
वीडियो पुराने लोहे के पुल और आसपास के इलाकों से है। pic.twitter.com/lSGFjGk7g9
उज्जैन- शिप्रा नदी उफान पर, मंदिर और घाट जलमग्न
मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बीच शिप्रा नदी उफान पर है. कई मंदिर और घाट जलमग्न हो गए हैं.
#WATCH उज्जैन (मध्य प्रदेश): भारी बारिश के बीच शिप्रा नदी उफान पर है। कई मंदिर और घाट जलमग्न है। pic.twitter.com/f1ZddxKjBF— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
Delhi Yamuna Flood Live: मोनेस्ट्री मार्केट इलाके में आई बाढ़
दिल्ली में बारिश का दौर जारी है. यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मोनेस्ट्री मार्केट इलाके में पानी भर गया है. सड़कें पानी से लबालब हैं.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। वीडियो मोनेस्ट्री मार्केट इलाके से है, जहां सड़कों पर जलभराव देखा जा रहा है। pic.twitter.com/hfo2nTeOy0— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
Jammu-Kashmir Rian: जम्मू-कश्मीर भद्रवाह, डोडा में हो रही बारिश
जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह, डोडा में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है.
#WATCH जम्मू-कश्मीर: भद्रवाह, डोडा में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। pic.twitter.com/KkytN4RqwG— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2025
Delhi Yamuna Flood Live: उफनती यमुना निगमबोध घाट के ऊपर पहुंची
दिल्ली में उफनती यमुना निगमबोध घाट के ऊपर पहुंच गई है. जिसकी वजह से वहां अंतिम संस्कार फिलहाल बंद कर दिए गए हैं.
दिल्ली में उफनती यमुना निगमबोध घाट के ऊपर पहुंची, सब डूबा, देखें वीडियो #DelhiRains | #YamunaRiver | #YamunaWaterLevel pic.twitter.com/Svsg4n2Xq9— NDTV India (@ndtvindia) September 4, 2025
Delhi Yamuna Flood Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर तक पहुंचा
दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर तक पहुंच गया है, अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है. नदी के किनारों पर आई भीषण बाढ़ से रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों इलाके प्रभावित हुए हैं.