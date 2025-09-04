Delhi Flood LIVE: दिल्ली में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ (Delhi Flood Alert) जैसे हालात पैदा हो गए हैं. यमुना के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है. जिसकी वजह से लोगों का घर और सामान सब डूब गया है. वह राहत कैंपों में जाने को मजबूर हैं. यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर तक पहुंच गया है, अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है. नदी के किनारों पर आई भीषण बाढ़ से रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों इलाके प्रभावित हुए हैं. रिहायशी इलाकों से श्मशान घाट तक जर जगह हालात बुरे हैं. बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को बारिश भी हो रही है. फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. वहीं गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी तेज बारिश का अलर्ट है. वहीं देश के दूसरे राज्य जैसे, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड भी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की मार झेल रहे हैं. कहां क्या हाल है, पल-पल का अपडेट जानें.

