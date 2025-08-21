विज्ञापन
बीते 5 दिनों से मुंबई में हो रही बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. बीते 5 दिनों में मुंबई में 870 एमएम बारिश हुई है, जिस वजह से अगस्त 2020 के बाद से इस साल का अगस्त वहां सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना बन गया है. इतना ही नहीं आज सुबह तक के लिए भी मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. वहीं दूसरी ओर हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज ने 17 अगस्त 2025 को यमुना का अधिकतम 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, जिससे अधिकारियों को इस मानसून में पहली बार सभी 18 गेट खोलने पड़े थे. इस वजह से दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी दी गई है. केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राजकोट के धोराजी में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं. वहीं यूपी के उन्नाव समेत भी कई ईलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसा हालात बने हुए हैं. इस तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

उपराष्ट्रपति चुनाव: इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी आज करेंगे नामांकन

19 अगस्त को मल्लिकार्जुन खरगे ने बी. सुदर्शन रेड्डी का नाम उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे रखा था. वह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा. बता दें कि बी. सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं.

तीन दिन अस्पताल में इलाज कराने के बाद नवीन पटनायक को छुट्टी मिली

ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष नवीन पटनायक को बुधवार शाम तीन दिनों के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. निर्जलीकरण की शिकायत के चलते उन्हें रविवार शाम भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बीजद नेता संजय दास बर्मा ने बताया कि अब उनकी स्थिति सामान्य है और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पटनायक ने सभी शुभचिंतकों और चिकित्सकों का आभार जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को ‘नवीन निवास’ आने का आग्रह किया. 

गुजरात: देसाई क्रीम में एक कार और उसके तीन यात्रियों के बह जाने के बाद NDRF ने बचाव अभियान चलाया

गुजरात: वलसाड जिले के देसाई क्रीक में एक कार और उसके तीन यात्रियों के बह जाने के बाद एनडीआरएफ और स्थानीय लोग बचाव अभियान चला रहे हैं. कार चालक को बचा लिया गया है. उसकी पत्नी और बच्चा, जो उसमें सवार दो अन्य हैं, अभी भी लापता हैं.

