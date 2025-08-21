बीते 5 दिनों से मुंबई में हो रही बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. बीते 5 दिनों में मुंबई में 870 एमएम बारिश हुई है, जिस वजह से अगस्त 2020 के बाद से इस साल का अगस्त वहां सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना बन गया है. इतना ही नहीं आज सुबह तक के लिए भी मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. वहीं दूसरी ओर हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज ने 17 अगस्त 2025 को यमुना का अधिकतम 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, जिससे अधिकारियों को इस मानसून में पहली बार सभी 18 गेट खोलने पड़े थे. इस वजह से दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी दी गई है. केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राजकोट के धोराजी में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं. वहीं यूपी के उन्नाव समेत भी कई ईलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसा हालात बने हुए हैं. इस तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.