दिल्ली वालों अगले 5 दिन सावधान! ऐसे झेलनी पड़ेगी मौसम की मार, यूपी से राजस्थान तक शीतलहर का दिखेगा कहर

- उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे है.
- दिल्ली में न्यूनतम तापमान अगले पांच दिनों में 7 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है.
- हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है.
उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान करने लगी है. पंजाब-हरियाणा के साथ दिल्ली में भी सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है. रात के वक्त कई जगहों पर अलाव जलने लगे हैं तो दिन में भी सर्दी का अहसास और भी बढ़ गया है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी लोगों को सर्दी से राहत की उम्मीद नहीं है. विभाग ने आगामी दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान सात से नौ डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया है.
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज सुबह साढ़े पांच बजे तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी पांच दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान इसी के आसपास बने रहने की संभावना जताई है.
अगले 5 दिनों में दिल्ली के मौसम का अनुमान
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है तो न्यूनतम तापमान अगले चार दिनों के दौरान 8 और 9 डिग्री रह सकता है. हालांकि 11 दिसंबर को ठंड में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है. आगामी पांच दिनों के दौरान दिल्ली में हल्के कोहरे का भी अनुमान जताया गया है. आइए जानते हैं दिल्ली में अगले पांच दिनों के मौसम का अनुमान-
|तारीख
|अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|कोहरा
|7 दिसंबर
|24
|9
|हल्का कोहरा
|8 दिसंबर
|25
|9
|हल्का कोहरा
|9 दिसंबर
|24
|8
|हल्का कोहरा
|10 दिसंबर
|24
|8
|हल्का कोहरा
|11 दिसंबर
|25
|7
|हल्का कोहरा
आज इन राज्यों में चल सकती है शीतलहर
मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. वहीं आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है.
