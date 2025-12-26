FAQ: दिल्ली से मनाली तक कैसा रहेगा मौसम ? कहां पड़ेगी बर्फ और कितना टेंपरेचर... आपके हर सवाल का जवाब

दिल्ली‑NCR और देश के बाकी हिस्सों में मौसम लगातार बदल रहा है. कहीं सर्दी बढ़ रही है. पहाड़ी इलाकों में बारिश और स्नोफॉल की संभावना है और कई राज्यों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल होते हैं: आज मौसम कैसा रहेगा? तापमान कितना गिरेगा? हवा की गुणवत्ता कैसी है? अगले कुछ दिनों में क्या बदलाव दिख सकते हैं?

नए साल के मौके पर दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में मौसम ठंडा और कोहरे वाला रहेगा. सुबह-शाम घना कोहरा देखा जा सकता है और दिन में हल्की धूप रहेगी. सुबह का न्यूनतम तापमान करीब 5°C से 7°C के बीच रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान लगभग 19°C से 21°C के बीच रहेगा.

दिल्ली में AQI कितना है?

राजधानी में वायु गुणवत्ता में अभी थोड़ी सुधार की लहर दिख रही है. लेकिन फिर भी 'गंभीर' श्रेणी में है. आज दिल्ली का औसत AQI 280 है. कुछ इलाकों में तो हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब' है.

अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में सुबह-शाम घना रहने की संभावना है. नए साल से पहले दिल्ली में दिन के वक्त हल्की धूप की उम्मीद है. हालांकि सुबह-शाम तापमान गिरता है और मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है.

क्या बारिश का कोई अलर्ट है?

फिलहाल मैदानी इलाकों में तो बारिश की संभावना नहीं है, मौसम मुख्यतः शुष्क और ठंडा रहेगा.

AQI से बचने के लिए क्या करें?

बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने से बचें. N-95 मास्क पहनें. बच्चों, बुजुर्गों या सांस की समस्या वाले लोगों को बाहर कम निकलने देना सुरक्षित रहेगा.

उत्तर प्रदेश का मौसम

पिछले 24 घंटों में यूपी का सबसे ठंडा शहर मेरठ रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सुबह और शाम के समय ठंड और कोहरे का असर ज्यादा महसूस हो रहा है.

पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों और आसपास के निचले पहाड़ी जिलों में घने से बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अभी भी मनाली के लोग बर्फबारी की आस में बैठे हुए हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल 30-31 दिसंबर पर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है. वहीं उत्तराखंड में आज मौसम बिगड़ने वाला है. आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के उंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

राजस्थान में कहां पड़ेगी ठंड?

मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आज झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, नागौर में शीतलहर महसूस की जाएगी.