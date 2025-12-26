विज्ञापन
विशेष लिंक

FAQ: दिल्ली से मनाली तक कैसा रहेगा मौसम ? कहां पड़ेगी बर्फ और कितना टेंपरेचर... आपके हर सवाल का जवाब

दिल्ली में सुबह-शाम घना रहने की संभावना है. नए साल से पहले दिल्ली में दिन के वक्त हल्की धूप की उम्मीद है. हालांकि सुबह-शाम तापमान गिरता है और मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
FAQ: दिल्ली से मनाली तक कैसा रहेगा मौसम ? कहां पड़ेगी बर्फ और कितना टेंपरेचर... आपके हर सवाल का जवाब
PTI

दिल्ली‑NCR और देश के बाकी हिस्सों में मौसम लगातार बदल रहा है. कहीं सर्दी बढ़ रही है. पहाड़ी इलाकों में बारिश और स्नोफॉल की संभावना है और कई राज्यों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल होते हैं: आज मौसम कैसा रहेगा? तापमान कितना गिरेगा? हवा की गुणवत्ता कैसी है? अगले कुछ दिनों में क्या बदलाव दिख सकते हैं?

नए साल के मौके पर दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में मौसम ठंडा और कोहरे वाला रहेगा. सुबह-शाम घना कोहरा देखा जा सकता है और दिन में हल्की धूप रहेगी. सुबह का न्यूनतम तापमान करीब 5°C से 7°C के बीच रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान लगभग 19°C से 21°C के बीच रहेगा.

दिल्ली में AQI कितना है?

राजधानी में वायु गुणवत्ता में अभी थोड़ी सुधार की लहर दिख रही है. लेकिन फिर भी 'गंभीर' श्रेणी में है. आज दिल्ली का औसत AQI 280 है. कुछ इलाकों में तो हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब' है.  

अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में सुबह-शाम घना रहने की संभावना है. नए साल से पहले दिल्ली में दिन के वक्त हल्की धूप की उम्मीद है. हालांकि सुबह-शाम तापमान गिरता है और मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है.

यह भी पढ़ें- जल्दी बैठक बुलाइए और एयर प्यूरीफायर पर GST कम करिए, राजधानी में प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट

क्या बारिश का कोई अलर्ट है?

फिलहाल मैदानी इलाकों में तो बारिश की संभावना नहीं है, मौसम मुख्यतः शुष्क और ठंडा रहेगा.

AQI से बचने के लिए क्या करें?

बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने से बचें. N-95 मास्क पहनें. बच्चों, बुजुर्गों या सांस की समस्या वाले लोगों को बाहर कम निकलने देना सुरक्षित रहेगा.

उत्तर प्रदेश का मौसम

पिछले 24 घंटों में यूपी का सबसे ठंडा शहर मेरठ रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सुबह और शाम के समय ठंड और कोहरे का असर ज्यादा महसूस हो रहा है.  

यह भी पढ़ें- AQI में दिखा सुधार तो सरकार ने लोगों को दी राहत, अब दिल्ली में एंट्री कर सकेंगे BS-VI से नीचे वाले वाहन

पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम?

Latest and Breaking News on NDTV

हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों और आसपास के निचले पहाड़ी जिलों में घने से बहुत घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अभी भी मनाली के लोग बर्फबारी की आस में बैठे हुए हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल 30-31 दिसंबर पर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है. वहीं उत्तराखंड में आज मौसम बिगड़ने वाला है. आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के उंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

राजस्थान में कहां पड़ेगी ठंड?

मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आज झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, नागौर में शीतलहर महसूस की जाएगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Weather, Weather Forecast
Get App for Better Experience
Install Now