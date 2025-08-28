जम्मू से हिमाचल तक आफत की बारिश! जानें कहां-कहां है रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश से जूझ रहे हैं. पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल, पंजाब, राजस्थान में बारिश कहर बरपा (Jammu-Himachal Rain Alert) रही है, जिसकी वजह से कई दर्दनाक हादसे भी हुए हैं. किन्नौर और डोडा में बादल फटा तो वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है. दिल्ली-एनसीआर में भी पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. 28 अगस्त को कहां-कहां बारिश का अलर्ट है, जानिए सबकुछ.

ये भी पढ़ें-Live Updates: वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित जम्मू और पंजाब में बचाव अभियान में कई हेलीकॉप्टर को लगाया

28 से 30 अगस्त तक कहां होगी भारी बारिश?

मौसम विभाग ने 28 से 30 अगस्त तक के लिए ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. बिहार को भी फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. बिहार में 30 अगस्त से 1 सितंबर और झारखंड की कुछ जगहों पर 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है.

28 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. हो सकती है. अगले 7 दिनों तक इस जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

दिल्ली-NCR में बरसेंगे बदरा

दिल्‍ली-एनसीआर में बदरा अभी और बरसेंगे. IMD ने 28 अगस्त के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बारिश होने की संभावना है. बता दें कि राजधानी में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है.

हिमाचल, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश का बारिश से बुरा हाल है. फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है. IMD ने 28 अगस्‍त के लिए हिमाचल, जम्‍मू-कश्‍मीर और पंजाब के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. बारिश के रौद्र रूप के बीच गुरुवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी में भारी से भारी बारिश हो सकती है. वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी है.

जम्मू, सांबा, अखनूर, आरएस पुरा, नगरोटा, बिश्नाह, कोट भलवाल, विजयपुर, पुरमंडल और कठुआ, उधमपुर के कुछ हिस्सों में भी 28 अगस्त को भारी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. वहीं डोडा, रियासी, रामबन, कटरा, बिलावर, रामनगर, गूल, हीरानगर, बनिहाल और सांबा, कठुआ जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है.

उत्तराखंड में बारिश का यलो अलर्ट

उत्तराखंड को फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. 29 अगस्त को भी मौसम का यही हाल रहने की संभावना है.

पंजाब में बारिश और बाढ़ की मार

पंजाब भी इन दिनों बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है. पिछले कई दिनों से यहां पर नदियां उफान पर हैं. बारिश की वजह से कपूरथला जिले में बाढ़ के हालात गंभीर हैं. जबकि फिरोजपुर में नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराया जा रहा है. पौंग और भाखड़ा बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और भारी बारिश की वजह से सतलुज, ब्यास और रावी नदियों समेत बरसाती नदी-नाले उफान पर हैं.

महाराष्ट्र में 7 दिन बरसेंगे बदरा

गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर अगले 7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. 28 अगस्त को मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है.

राजस्थान-हरियाणा में बारिश का कैसा है हाल?

पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को भी अगले 7 दिनों तक बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. मौसम विभाग ने कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. उत्तराखंड में 28-29 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं जम्मू-कश्मीर और पंजाब में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. वेस्ट राजस्थान में 29 से 31 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं उत्तर प्रदेश में 1 से 2 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है.