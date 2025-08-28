भारतीय वायुसेना ने बुधवार को जम्मू और उत्तरी पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए छह हेलीकॉप्टर को सेवा में लगाया तथा गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक कस्बे से सेना के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. इससे पहले राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का सी-130 परिवहन विमान, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम के साथ जम्मू में उतरा. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बचाव कार्य में शामिल होने के लिए और अधिक परिवहन विमान तैयार रखे गए हैं.
चौथे दिन बुधवार को भी मूसलाधार बारिश जारी रही, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है. हज़ारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला गया है. उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि वायु सेना राष्ट्रीय सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती रहेगी और जम्मू क्षेत्र तथा उत्तरी पंजाब में बढ़ते जल स्तर और विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए व्यापक राहत और बचाव अभियान चला रही है.
बयान में कहा गया, 'उत्तरी क्षेत्र में निकटवर्ती ठिकानों से पांच एमआई-17 हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर को तुरंत सेवा में लगाया गया, जिससे अधिकतम बचाव क्षमता और परिचालन पहुंच सुनिश्चित हुई. बचाव कार्यों में शामिल होने के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर तैयार हैं.'
अधिकारियों ने बताया कि बचाव का अनूठा नमूना पेश करते हुए जम्मू के अखनूर में बाढ़ग्रस्त इलाकों से 12 सैन्य टुकड़ियों और तीन महिला बीएसएफ कांस्टेबल सहित 11 बीएसएफ कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
शाम को भारतीय वायुसेना के एक सूत्र ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों तक पीने का पानी और खाने के पैकेट जहाज के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं.
मंत्रालय ने बताया कि पंजाब के पठानकोट इलाके में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फंसे हुए 46 नागरिकों को निकाला. मंत्रालय ने कहा कि 750 किलोग्राम से ज़्यादा ज़रूरी राहत सामग्री विमान से गिराई गई.
मंत्रालय ने बताया कि एक बेहद अहम अभियान में, 38 सैन्यकर्मियों और 10 बीएसएफ कर्मियों को 'खतरनाक परिस्थितियों' में बुरी तरह प्रभावित डेरा बाबा नानक क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया. मंत्रालय ने बताया कि इस क्षेत्र में ऐसे और भी अभियान जारी हैं.
Vaishno Devi Landslide Updates: वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में अब तक 34 की मौत
वैष्णो देवी भूस्खलन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. मंगलवार दोपहर को वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था. अधिकारियों ने कहा कि लगातार और भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 20 लोग घायल हो गए हैं.
Rajasthan Weather Live: 57 SDRF, 7 NDRF की टीमें राहत-बचाव कार्य में लगीं
राजस्थान में एसडीआरफ की 57, एनडीआरएफ की सात टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हैं. वहीं, नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमें भी निरंतर रूप से कार्य कर रही हैं. प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय वायु सेना का हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है.
Rajasthan Weather Live: 792 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए
राजस्थान में इस मानसून सीजन में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों से अब तक 792 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
हिमाचल- श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर फोन आ रहे- विधायक
चंबा के विधायक नीरज नैयर के अनुसार, सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण चंबा, भरमौर, सलोनी और जिले के अन्य हिस्सों में हज़ारों तीर्थयात्री फंसे हुए हैं. चुराह के विधायक हंस राज ने तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग 10,000 बताई है.भरमौर के विधायक जनक राज ने बुधवार को कहा, 'हमें कई राज्यों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बारे में फोन आ रहे हैं.' इस महीने की 17 तारीख से शुरू मणिमहेश यात्रा 15 सितंबर को संपन्न होगी.
हिमाचल- मणिमहेश यात्रा पर निकले हजारों श्रद्धालु चंबा में फंसे
हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा पर निकले हज़ारों श्रद्धालु, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण प्रदेश के चंबा में कई जगहों पर फंसे हुए हैं. खराब मौसम के कारण यह यात्रा सोमवार को स्थगित कर दी गयी थी. स्थानीय विधायकों ने बुधवार को बताया कि श्रद्धालुओं के रिश्तेदार और मित्र अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के बाद चंबा जिले के अधिकांश हिस्सों में मोबाइल संपर्क ठप हो गया है.राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि श्रद्धालुओं को निकालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
बारिश से जम्मू-कश्मीर में 41 लोगों की मौत
बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर में बुधवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई, जिनमें से 34 लोगों की मौत वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग में भूस्खलन में हुई है. हालांकि बारिश में कुछ कमी आने से राहत कार्य में तेजी आई है
वैष्णो देवी भूस्खलन : योगी ने उप्र के मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बुधवार को राज्य के मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता की घोषणा की. राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निवासी रहे सभी मृतक तीर्थयात्रियों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की.
बयान के अनुसार योगी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पीड़ितों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक स्थानों पर पहुंचाए जाएं. हालांकि यह पुष्टि हो गई है कि इस त्रासदी में मारे गए लोगों में कुछ उत्तर प्रदेश के निवासी भी शामिल हैं लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य के कितने लोग इस घटना में मारे गए. सूत्रों के मुताबिक भूस्खलन में मारे गए उत्तर प्रदेश के लोगों में बागपत जिले की एक नवविवाहिता और उसकी बड़ी बहन शामिल हैं. परिवार के तीन अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.