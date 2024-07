दिल्ली में तेज बारिश ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, ट्रैफिक जाम से बचना है तो लीजिए ये रूट

दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम से तेज बारिश हुई. झमाझम हुई बारिश से लोगों को उमस और चिपचिपाती गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई. तेज बारिश के बाद दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई है. जगह-जगह जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया है. ITO से लक्ष्मी नगर तक लंबा जाम लगा हुआ है. कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में जलजमाव के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं. मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर चुका है. यही हाल दिल्ली-NCR का भी है. नोएडा के कई सेक्टरों में जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. गुरुग्राम में तो गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं. इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तेज बारिश के बाद ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

#WATCH | Delhi: Traffic flow impacted near ITO as a result of heavy rains and waterlogging pic.twitter.com/clEyUfWurL — ANI (@ANI) July 31, 2024

कहां डायवर्ट हुआ ट्रैफिक?

-मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव होने के बाद मिंटो रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. यहां के ट्रैफिक को कनॉट प्लेस आउटर सर्किल की तरफ डायवर्ट किया गया है.

-एडवाइजरी में कहा गया कि मिंटो रोड की तरफ से आने वाले लोग कनॉट प्लेट के आउटर सर्किल, बाराखंभा रोड से कमला मार्केट/रणजीत सिंह फ्लाइओवर की तरफ डायवर्ट किया गया है.

Traffic Advisory



In view of the movement of Kanwarias from Noida to Delhi at Kalindi kunj border, #DelhiTrafficPolice has made elaborate traffic arrangements to minimise inconvenience to the commuters & Kanwarias. Kindly follow the traffic advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/SkMsQgnK10 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 27, 2024

-कमला मार्केट से मिंटो रोड की तरफ आने वाले ट्रैफिक को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ डायवर्ट किया गया है.

-इंद्रप्रस्थ मार्ग पर भी ट्रैफिक डायवर्ट हुआ है. यहां के ट्रैफिक को राम चरण अग्रवाल चौक/ITO चौक की तरफ डायवर्ट किया गया है.

Delhi: Severe waterlogging witnessed in Old Rajinder Nagar after incessant rainfall in the national capital.



3 students died due to drowning at an IAS coaching institute in Old Rajinder Nagar on 27th July. pic.twitter.com/aMEq2N2Wb2 — ANI (@ANI) July 31, 2024

-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और दिल्ली गेट तरफ से आने वाले ट्रैफिक को IP मार्ग की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है. यहां के ट्रैफिक को बहादुर शाह जफर मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को जलभराव के चलते अलर्ट पर रहने और कोचिंग सेंटरों का ध्यान रखने को कहा है. दूसरी ओर, एअर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और स्पाइस जेट ने फ्लाइट डायवर्ट और बोर्डिंग स्टेटस चेक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है.