इतने तेज झटके कि नींद उड़ गई... दिल्ली-नोएडा में बदहवास दौड़े लोग, जानिए क्या-क्या बताया

Delhi-NCR earthquake: दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए.

भूकंप सुबह 5.37 बजे के करीब आया. झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए. पेड़ों पर बैठे पक्षी भी तेज आवाज के साथ इधर-उधर उड़ने लगे.

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 थी. इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से पांच किलोमीटर की गहराई पर था. यह 28.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था. गहराई कम होने और केंद्र दिल्ली में होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में इसे ज्यादा महसूस किया गया.

केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने एक्स पर अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा है- ये काफी डरावना था.

इसके अलावा सोशल मीडिया पर भूकंप ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. वहीं कुछ यूज़र्स ने फोटो और वीडियो भी शेयर किए हैं.

Delhi-NCR Earthquake: Here's how passengers at New Delhi Railway Station reacted to the early morning earthquake in Delhi-NCR today.#Earthquake



