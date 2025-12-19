दिल्ली में GRAP-4 का असर दिखा: सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम, 3,700 से ज्यादा चालान काटे गए

दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद राजधानी की सड़कें पहले की तुलना में काफी शांत नजर आ रही हैं.. दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि सख्त प्रदूषण नियम लागू होने के बाद वाहन आवाजाही में ध्यान देने योग्य कमी आई है..सरकार का कहना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल (PUC) नियमों को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है और बड़ी संख्या में वाहन मालिक अब खुद ही पीयूसी सर्टिफिकेट निकलवा रहे हैं.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. इसी को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को राजधानी में लागू किए गए कड़े प्रदूषण नियंत्रण कदमों की समीक्षा की. इस दौरान सभी विभागों से मिली रिपोर्ट का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मूल्यांकन किया.. सरकार ने कहा कि दिल्ली में लागू किए गए कदमों से जमीन पर असर दिखाई देने लगा है.

सरकारी बयान के मुताबिक GRAP-4 लागू होते ही दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम हुआ है. आमतौर पर जिन सड़कों पर जाम की स्थिति रहती थी, वहां गुरुवार को वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखी. प्रदूषण रोकने के लिए राजधानी में GRAP-4 का स्तर तब लागू किया जाता है जब AQI ‘गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है.

PUC बनवाने को ेलेकर गंभीर हुए वाहन मालिक

दिल्ली सरकार ने यह भी जानकारी दी कि लोग अब पीयूसी नियमों का पालन करने में अधिक जागरूक हो रहे हैं. बड़ी संख्या में वाहन मालिक स्वेच्छा से PUC सर्टिफिकेट ले रहे हैं. सरकार ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है. अधिकारियों का कहना है कि इससे भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण को बड़ी मदद मिलेगी.

सरकार ने बताया कि राजधानी में GRAP-4 के तहत बड़े पैमाने पर चेकिंग और सख्त कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान के लिए कुल 210 प्रवर्तन टीमें तैनात की गईं. इनमें 126 टीमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और 84 टीमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की थीं.

3,746 वाहनों का कटा चलान

जांच के दौरान बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों पर भारी कार्रवाई की गई. ऐसे 3,746 वाहनों का चालान काटा गया.. सरकार ने कहा कि यह अभियान अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में निगरानी और भी बढ़ाई जाएगी.

दिल्ली सरकार ने यह भी साफ किया कि वह CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों का पूर्ण पालन कर रही है.. GRAP-4 पूरी तरह लागू है और उसके तहत सभी प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं.

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें और वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों का पालन करें ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके.. अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा..