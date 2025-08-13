15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो में फ्री सफर करेंगे ये लोग, इतने बजे से चलेगी पहली ट्रेन

Metro Timing On Independence Day: राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और देशभर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है. इसी बीच दिल्ली में ट्रैफिक से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, लाल किले के आसपास की तमाम सड़कों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री भी बंद रहेगी. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो ने भी बताया है कि किस वक्त ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ने वाला है.

हर आधे घंटे में चलेगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो यानी DMRC की तरफ से बताया गया है कि 15 अगस्त को मेट्रो सुबह 4:00 बजे से चलना शुरू होगी. यानी मेट्रो सेवा जल्दी शुरू कर दी जाएगी. यह नियम सभी मेट्रो लाइनों और टर्मिनल स्टेशनों के लिए लागू है. बताया गया है कि सुबह 4:00 बजे से 6:00 बजे तक हर 30 मिनट में ट्रेन मिलेगी. इसके बाद सुबह 6 बजे से सामान्य टाइमटेबल चलेगा.

किस प्रधानमंत्री के नाम है लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने और झंडा फहराने का रिकॉर्ड? ये रही पूरी लिस्ट

इन लोगों को मिलेगी मुफ्त सफर की सुविधा

स्वतंत्रता दिवस के खास मेहमान जिनके पास रक्षा मंत्रालय का असली निमंत्रण कार्ड होगा, उन्हें DMRC के स्पेशल QR टिकट से आने-जाने की सुविधा दी जाएगी. ये QR टिकट DMRC की तरफ से दिए जाएंगे. यानी इन लोगों की यात्रा बिल्कुल मुफ्त होगी. इन खास यात्रियों के मेट्रो का किराया रक्षा मंत्रालय की तरफ से डीएमआरसी को दिया जाएगा. बता दें कि लाल किले के सबसे नजदीकी स्टेशन जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने भी जारी की एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो के अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी 15 अगस्त को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. दिल्ली में 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त के दिन कई तरह की पाबंदियां रहेंगीं. बताया गया है कि लाल किले की तरफ आने वाली तमाम सड़कों पर सिर्फ पास वालों को ही एंट्री मिलेगी. 15 अगस्त को घरों से बाहर निकलने वाले लोग सी-हेक्सागन इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खत्ता, सालमगढ़ बाईपास होते हुए आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक बाहरी रिंग रोड की तरफ आने से बचें.