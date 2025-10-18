दिवाली के त्योहार की वजह से मेट्रो के समय में बदलाव, जानें सुबह से देर रात में कब तक मिलेगी मेट्रो

Diwali Metro News: दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो के समय में बदलाव किया है. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. त्योहार के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर लास्ट ट्रेन रात 10:00 बजे टर्मिनल स्टेशनों (जहां से मेट्रो शुरू होती है वो स्टेशन) से रवाना होगी. इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने दिवाली के अवसर पर 19 और 20 अक्टूबर 2025 को मेट्रो के समय में बदलाव की घोषणा की है. यह बदलाव खासतौर पर पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर लागू होगा.

DIWALI SERVICE UPDATE



19.10.2025, Sunday - On the eve of Diwali, Metro Train Services on the Pink, Magenta and Grey Lines which usually begin at 07:00 AM on Sunday will begin at 06:00 AM.



20.10.2025, Monday - On account of the Diwali festival, the last Metro train service on… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 18, 2025

छोटी दिवाली पर मेट्रो की टाइमिंग

रविवार को आमतौर पर पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 7:00 बजे शुरू होती है. लेकिन दिवाली के त्योहार को देखते हुए DMRC ने इन तीन लाइनों पर सेवा एक घंटे पहले, यानी सुबह 6:00 बजे से शुरू करने का निर्णय लिया है. इसका मतलब ये हुआ कि यात्री सुबह 6 बजे से रविवार के दिन भी मेट्रो में सफर कर सकेंगे. यह बदलाव यात्रियों को त्योहार की तैयारियों और खरीदारी के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से किया गया है.

दिवाली पर कब तक मिलेगी लास्ट मेट्रो

दिवाली के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं नियमित समय से शुरू होंगी. हालांकि, रात में अंतिम मेट्रो सेवा सभी टर्मिनल स्टेशनों से रात 10:00 बजे शुरू होगी. इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है. यानी दिवाली की रात को मेट्रो सेवाएं सामान्य से थोड़ी जल्दी बंद होंगी. DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने रूट और समय की पुष्टि कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.