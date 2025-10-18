विज्ञापन
दिवाली के त्योहार की वजह से मेट्रो के समय में बदलाव, जानें सुबह से देर रात में कब तक मिलेगी मेट्रो

दिवाली के त्योहार को देखते हुए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया है, जानिए त्योहार के मौके पर मेट्रो कब शुरू होगी और लास्ट मेट्रो मिलेगी

दिवाली के त्योहार की वजह से मेट्रो के समय में बदलाव, जानें सुबह से देर रात में कब तक मिलेगी मेट्रो
  • दिल्ली मेट्रो ने दिवाली त्योहार पर मेट्रो सेवा की समय सारणी में बदलाव किया है
  • 19 और 20 अक्टूबर 2025 को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर सेवा एक घंटे पहले शुरू की जाएगी
  • एयरपोर्ट लाइन सहित सभी मेट्रो लाइनों की अंतिम ट्रेनें दिवाली पर रात 10 बजे टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होंगी
नई दिल्ली:

Diwali Metro News: दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो के समय में बदलाव किया है. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. त्योहार के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर लास्ट ट्रेन रात 10:00 बजे टर्मिनल स्टेशनों (जहां से मेट्रो शुरू होती है वो स्टेशन) से रवाना होगी. इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने दिवाली के अवसर पर 19 और 20 अक्टूबर 2025 को मेट्रो के समय में बदलाव की घोषणा की है. यह बदलाव खासतौर पर पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर लागू होगा.

छोटी दिवाली पर मेट्रो की टाइमिंग

रविवार को आमतौर पर पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 7:00 बजे शुरू होती है. लेकिन दिवाली के त्योहार को देखते हुए DMRC ने इन तीन लाइनों पर सेवा एक घंटे पहले, यानी सुबह 6:00 बजे से शुरू करने का निर्णय लिया है. इसका मतलब ये हुआ कि यात्री सुबह 6 बजे से रविवार के दिन भी मेट्रो में सफर कर सकेंगे. यह बदलाव यात्रियों को त्योहार की तैयारियों और खरीदारी के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से किया गया है.

दिवाली पर कब तक मिलेगी लास्ट मेट्रो

दिवाली के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं नियमित समय से शुरू होंगी. हालांकि, रात में अंतिम मेट्रो सेवा सभी टर्मिनल स्टेशनों से रात 10:00 बजे शुरू होगी. इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है. यानी दिवाली की रात को मेट्रो सेवाएं सामान्य से थोड़ी जल्दी बंद होंगी. DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने रूट और समय की पुष्टि कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

