बॉलीवुड एक्‍ट्रेस सेलिना जेटली अपने भाई के लिए पिछले करीब एक साल से जंग लड़ रही हैं. उनके भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली यूएई की कैद में हैं. सेलिना ने अब दिल्‍ली हाई कोर्ट में इस मामले को उठाया और सोमवार को उन्‍हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सेलिना के भाई को हर प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्‍व मिले और उनके प‍रिवार को उनकी स्थिति और कानूनी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे.

6 सितंबर को हुई आखिरी बार बात

जस्टिस सचिन दत्ता ने उस याचिका पर सुनवाई की जो सेलिना की तरफ से दायर की गई थी. हाई कोर्ट की तरफ से विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए ताकि परिवार और यूएई की अथॉरिटीज के बीच आपसी को-ऑर्डिनेशन कायम हो सके. सुनवाई के दौरान सेलिना भी कोर्ट में मौजूद थीं. सेलिना ने कोर्ट को बताया कि वह 6 सितंबर 2024 से, जब से उनके भाई को हिरासत में लिया गया है, तब से ही अपने भाई से बात करने में असमर्थ हैं. साथ ही उनके परिवार के पास भी सीमित काउंसलर एक्‍सेस है.

क्‍या है सेलिना की य‍ाचिका में

जो याचिका दायर की गई है, उसके मुताबिक मेजर जेटली जो साल 2016 से ही यूएई में हैं, एक ट्रेडिंग एंड रिस्‍क मैनेजमेंट फर्म के साथ काम कर रहे थे. उन्‍हें अस्‍पष्‍ट परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया था. सेलिना के वकील ने कोर्ट में कहा कि बिना सही कानूनी मदद या रेगुलर बातचीत के लंबे समय तक कस्टडी में रखना उनके मूलभूत मानवाधिकारों और अंतरराष्‍ट्रीय कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन है.

4 दिसंबर को अगली सुनवाई

कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह एक विस्‍तृत स्‍टेटस रिपोर्ट फाइल करे. चार दिसंबर 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और सरकार को उससे पहले स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. बार एंड बेंच ने इस बारे में और जानकारी दी. इसमें कोर्ट ने असल में क्‍या कहा है, उसकी जानकारी दी गई है. कोर्ट ने कहा, 'यह पक्का करने की कोशिश की जाएगी कि पिटीशनर और उसके भाई के बीच और हिरासत में लिए गए व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच कॉन्टैक्ट हो. स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाए. एक नोडल ऑफिस बनाएं और परिवार वालों को UAE में हिरासत में लिए गए व्यक्ति और कानूनी कार्रवाई के स्टेटस के बारे में बताएं. नोडल ऑफिसर परिवार को अपडेट देगा.'

से‍लिना की इमोशनल पोस्‍ट

इस साल भाई दूज पर, सेलिना ने अपने भाई को याद करते हुए एक बेहद इमोशनल पोस्‍ट लिखी थी. सेलिना ने इंस्‍टाग्राम पर फोटो शेयर की और लिखा, उन्होंने लिखा, 'तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ खड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारे बीच कभी नहीं आ सकता. मुझे तुम्हें और कसकर और देर तक गले लगाना चाहिए था, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, शायद तुम्हारी कुछ टी-शर्ट चुराकर नाइट सूट की तरह पहन लेती, जैसा मैं बचपन में करती थी, या शायद तुम्हारे लिए मैगी वैसी ही बनाती जैसी तुम्हें पसंद थी.' सेलिना ने आगे लिखा, 'अच्छी खबर, मैं तुमसे जल्द ही फिर मिलूंगी, हम अपनी शेयरिंग में और भी बहुत सी कहानियां और अपनी केयरिंग में और भी बहुत सी यादें जोड़ेंगे.'