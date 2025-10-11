विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली सरकार ने भी लगाया कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर बैन

कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ बनाने वाली तमिलनाडु की श्रीसेन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को शुक्रवार को छिंडवाड़ा की अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. अतिरिक्त जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह नेत्री ने बताया कि अब तक ‘दूषित’ कोल्ड्रिफ सिरप के कारण 22 बच्चों की मौत हो चुकी है.

Read Time: 1 min
Share
दिल्ली सरकार ने भी लगाया कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर बैन
दिल्‍ली में कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध
नई दिल्‍ली:

दिल्ली सरकार ने भी कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर बैन लगा दिया है. छत्‍तीसगढ़ समेत कई राज्‍यों में इस कफ सिरप से कई बच्‍चों की जान चली गई है. ऐसे में दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने कोल्ड्रिफ सिरप को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है. साथ ही बच्‍चों के स्‍वास्‍थ्‍य के लिए इसे खतरा बताते हुए इसकी बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ' बनाने वाली तमिलनाडु की श्रीसेन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को शुक्रवार को छिंडवाड़ा की अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. अतिरिक्त जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह नेत्री ने बताया कि अब तक ‘दूषित' कोल्ड्रिफ सिरप के कारण 22 बच्चों की मौत हो चुकी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cough Syrup Coldriff, Cough Syrup Ban In Delhi, Delhi Government On Cough Syrup Coldriff
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com