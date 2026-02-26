विज्ञापन
दिल्ली में मेड ने कराई मालिक के घर ED की फर्जी रेड, ऐसा केस देख पुलिस भी हो गई हैरान

Fake ED raid: दिल्ली में एक घरेलू सहायिका ने अपने मालिक के यहां ED की फर्जी छापेमारी करा दी. ईडी के अफसर बनकर आए लोग घर से बेशकीमती सामान लेकर चंपत हो गए.

दिल्ली में मेड ने कराई मालिक के घर ED की फर्जी रेड, ऐसा केस देख पुलिस भी हो गई हैरान
Fake ED raid in Delhi- ( प्रतीकात्मक फोटो AI से ली गई है)
नई दिल्ली:

दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां घर की नौकरानी ने अपने  मालिक के यहां ईडी की फर्जी रेड करा दी. दिल्ली पुलिस ने नौकरानी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की यूनिफॉर्म, घर का महंगा सामान और हथियार बरामद किया है. जानकारी के मुताबिक, नौकरानी ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने करीबियों को इस साजिश का हिस्सा बनाया. उसने घर की पूरी जानकारी साथियों को दी और स्पेशल 26 वाला प्लान तैयार किया. घर में कौन-कौन रहता है और क्या करता है, इसकी पूरी जानकारी इस रेड में मददगार बनी.

तय समय के मुताबिक, ईडी के अफसर बनकर टीम उस घर पर छापेमारी करने पहुंच गई. घर में मौजूद लोग जरा भी भांप नहीं पाए कि रेड करने वाले नकली अफसर हैं. स्पेशल 26 फिल्म की कहानी तो आपको याद होगी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ फर्जी सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर टीम रेड डालती थी. भ्रष्ट नेताओं और कारोबारियों के काले धन पर नकली रेड मारकर लूट लेते थे.

कुछ दिनों पहले गुजरात में भी ऐसे ही फर्जी ईडी रेड हुई थी और स्पेशल 26 की तरह लूट को अंजाम दिया गया था. ईडी अफसर बनकर 12 लोगों की टीम ने एक बड़े सर्राफा कारोबारी के घर रेड डाली गई थी. इसमें करोड़ों का सोना-चांदी और नकदी लेकर टीम फरार हो गई थी. इस रैकेट का मास्टरमाइंड राजस्व खुफिया विभाग में काम करने वाला एक ट्रांसलेटर था. जो खुद ईडी के मुख्य अधिकारी के तौर पर टीम की कमान संभालता था.फर्राटेदार अंग्रेजी और रौब के साथ टीम अचानक रेड मारने पहुंचती थी और तुरंत ही मोबाइल, इंटरनेट जैसे अन्य चीजों पर कब्जा जमा लेती थी, ताकि कोई किसी को फोन कर जानकारी न दे पाए. 

इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए कारोबारी ने बैंक जाने की बात कही. फर्जी ईडी अफसरों की टीम कारोबारी के साथ हौज खास के बैंक गई. लेकिन कारोबारी ने चालाकी से अपने मैनेजर और वकील को मैसेज भेजा, जिसने बताया कि ये मामला फर्जी हो सकता है. फर्जी ईडी अफसरों को जब भनक लगी कि उनकी पोल खुल गई है तो वो भाग खड़े हुए. 

