दिल्‍ली के द्वारका में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लगी आग

आग को बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगी है.

दिल्‍ली के द्वारका में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लगी आग
  • दिल्ली के द्वारका में स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आग लग गई है
  • आग बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर राहत कार्य कर रही हैं
  • यह ऑडिटोरियम पिछले वर्ष दस करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया था
नई दिल्ली:

दिल्‍ली के द्वारका स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आग लग गई है. आग को बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगी है. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जिस ऑडिटोरियम में आग लगी है, उसे पिछले साल ही बनाया गया है. जिसे 10 करोड़ की लागत खर्च कर बनाया गया था.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि ऑडिटोरियम में आग लगी हुई है और उसमें से धुएं का बड़ा गुबार आसमान की तरफ उठ रहा है. आसमान में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है. वहीं ऑडिटोरियम के बाहर आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है. 

Guru Gobind Singh Indraprastha University Fire, Indraprastha University Auditorium Fire, Delhi Fire News
