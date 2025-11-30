दिल्‍ली के द्वारका स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आग लग गई है. आग को बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगी है. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जिस ऑडिटोरियम में आग लगी है, उसे पिछले साल ही बनाया गया है. जिसे 10 करोड़ की लागत खर्च कर बनाया गया था.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि ऑडिटोरियम में आग लगी हुई है और उसमें से धुएं का बड़ा गुबार आसमान की तरफ उठ रहा है. आसमान में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है. वहीं ऑडिटोरियम के बाहर आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है.