Earthquake In Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं. आज यानी गुरुवार सुबह 9 बजकर 4 मिनट पर अचानक धरती कांपने लगी. दिल्ली (Earthquake In Delhi), नोएडा (Earthquake In Noida) और गाजियाबाद (Earthquake In Ghaziabad) सहित आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता करीब 4.4 आंकी गई है. भूकंप का केंद्र दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा में रहा. ऐसे में भूकंप के समय क्या करें और क्या न करें ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है. भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता जान बचा सकती है. आइए जानते हैं कि भूकंप के दौरान किन 5 बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है.

भूकंप आने पर क्या करें | What To Do During An Earthquake

भूकंप आते ही सबसे पहले घबराहट होने लगती है, लेकिन इस समय संयम बनाए रखना सबसे जरूरी है. अचानक चीखने-चिल्लाने या दौड़ने से आप खुद को और दूसरों को खतरे में डाल सकते हैं. ऐसे में मानसिक स्थिरता बनाए रखें और स्थिति को समझने की कोशिश करें.

अगर आप किसी इमारत के अंदर हैं, तो तुरंत मजबूत फर्नीचर (जैसे टेबल या बेड) के नीचे छिपें और अपने सिर और गर्दन को हाथों से ढक लें. दीवारों से दूर रहें, खिड़कियों और भारी चीजों के नीचे खड़े न हों. वहीं, अगर आप सड़क पर हैं तो बिल्डिंग, पेड़ या खंभों से दूर खुले स्थान की ओर जाएं. भूकंप के झटकों के कारण दीवारें, खंभे या होर्डिंग्स गिर सकते हैं, जिससे गंभीर चोटें आ सकती हैं. किसी वाहन में हैं, तो वाहन खुली जगह पर रोक दें और उसमें ही सुरक्षित बैठे रहें.

अगर आप बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर हैं (तीसरी मंजिल या उससे ऊपर), तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें क्योंकि बिजली जाने की स्थिति में आप उसमें फंस सकते हैं. नीचे आने के लिए केवल सीढ़ियों का उपयोग करें.

भूकंप के तुरंत बाज बिजली के उपकरण इस्तेमाल करने से परहेज करें. लाइटर या माचिस ना जलाएं क्योंकि गैस पाइप के डैमेज होने की संभालना रहती है. इससे अलग रोशनी के लिए फ्लैशलाइट जलाई जा सकती हैं.

झटके रुकने के बाद भी सतर्क रहें. कई बार आफ्टरशॉक्स (छोटे झटके) की संभावना बनी रहती है. कुछ देर खुली जगह पर ही रुके. टीवी, रेडियो या मोबाइल से जानकारी लेते रहें. किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत में तुरंत न घुसें. जरूरत पड़ने पर आपातकालीन नंबरों पर संपर्क करें और दूसरों की मदद करें.

इस तरह कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.