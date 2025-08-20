विज्ञापन
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को कौन सी कैटेगरी की मिलती है सुरक्षा? जान से मारने की मिली थी धमकी

Delhi CM Rekha Gupta Security: इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी भी मिली थी. जून महीने में गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) में एक कॉल के जरिए ये धमकी दी गई थी.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है. सरकारी बंगले पर जब सीएम रेखा गुप्ता जनसुनवाई कर रही थीं, तब एक शख्स ने अचानक उन पर हमला कर दिया. आरोपी ने पहले सीएम पर पत्थर फेंका और फिर थप्पड़ मारने की कोशिश भी की. हालांकि इस हमले में सीएम रेखा गुप्ता को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंची. पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और अब पूछताछ जारी है. ऐसे में सवाल है कि सीएम रेखा गुप्ता किस सिक्योरिटी घेरे में रहती हैं और उन्हें कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. 

जान से मारने की मिली थी धमकी

इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी भी मिली थी. जून महीने में गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) में एक कॉल के जरिए ये धमकी दी गई थी. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई थी. इस घटना के बाद दिल्ली की सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. बाद में इस मामले में 30 साल के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था.

PM, CM हो या मंत्री, 30 दिन की गिरफ्तारी पर जाएगी कुर्सी! जानें बिल पर कांग्रेस क्यों आगबबूला

Z कैटेगरी की मिली है सिक्योरिटी 

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन पहले से ही प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. गृह मंत्रालय की येलो बुक के हिसाब से वीआईपी और वीवीआईपी के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम होता है. जिसमें दिल्ली के सीएम की सिक्योरिटी भी शामिल है, हालांकि खतरे को देखते हुए इस सिक्योरिटी कवर को बढ़ाकर Z+ भी किया जा सकता है.

Z कैटेगरी के कवर में करीब 22-25 जवानों की तैनाती होती है. जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ), एस्कॉर्ट, वॉचर और आठ स्टैटिक आर्म गार्ड्स शामिल हैं. 

कैसे हुई सुरक्षा में चूक?

अब सवाल है कि Z कैटेगरी की सुरक्षा होने के बावजूद सीएम रेखा गुप्ता पर कैसे हमला हो गया? दरअसल जनसुनवाई के दौरान सीएम सीधे जनता से संवाद करते हैं और एक-एक कर लोगों की फरियाद सुनते हैं. ऐसे में अचानक हुए इस हमले को रोक पाना या फिर इसे पहले से भांपना सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए संभव नहीं होता है. हालांकि ऐसी किसी भी घटना के कुछ ही सेकेंड बाद ये जवान हरकत में आ जाते हैं और हमलावर को तुरंत पकड़ लिया जाता है. 

