विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली CM पर हमला करने वाली की तस्वीर सामने आई, पढ़ें हमलावर के बारे में 5 बड़े अपडेट

दिल्ली CM पर हमला करने वाली की तस्वीर सामने आई, गुजरात का रहने वाला

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली CM पर हमला करने वाली की तस्वीर सामने आई, पढ़ें हमलावर के बारे में 5 बड़े अपडेट
Delhi CM Rekha Gupta
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी की पहली तस्वीर सामने आई है. उसकी उम्र 40-41 साल के करीब है. वो गुजरात के राजकोट जिले का रहने वाला है.सूत्रों के मुताबिक यह शख्स राजकोट का रहने वाला था. इसका कोई परिजन जेल में है उसको छुड़वाने के लिए अर्जी लेकर आया था. जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है. दिल्ली मुख्यमंत्री के राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में हर बुधवार जनसुनवाई की जाती हैं. सुबह 7 बजे से जनसुनवाई शुरू होती है.  दिल्ली भर से लोग अपनी शिकायतों और फरियाद लेकर पहुंचते हैं. मुख्यमंत्री एक एक कर सभी फरियादी के पास पहुंचती हैं.

वो सुबह करीब 8 बजे मुख्यमंत्री के पास पहुंचीं. इसी बीच आरोपी सीएम के नजदीक पहुंचा और मुख्यमंत्री पर हमला किया. पुलिस ने आरोपी को तुरंत पकड़ा और और सिविल लाइंस थाने लेकर आई.वहीं मुख्यमंत्री को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी सकारिया बताया है. आरोपी की उम्र 41 वर्ष और आरोपी नें दावा किया कि वो राजकोट का रहने वाला है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में मामले की जांच की जाएगी.दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के संपर्क में है.

5 बड़े अपडेट...

हमला कब हुआ?
आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं, उसी दौरान उन पर हमला किया गया.

हमला कैसे हुआ?
आरोपी ने पहले सीएम का हाथ खींचा और फिर थप्पड़ मारने की कोशिश की. 
इस दौरान सीएम के सिर पर मेज़ या कुर्सी के हिस्से से चोट भी लगी.

हमलावर कौन है?
हमलावर की पहचान राजेश भाई खिमजी के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और जिसकी उम्र करीब 41 साल है.

गिरफ्तारी व जांच
दिल्ली पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है. 
पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह सीएम आवास तक कैसे पहुंचा और हमले की वजह क्या थी.

चश्मदीद का बयान
एक चश्मदीद ने बताया कि आरोपी पहले अपनी समस्या बताने आया था.लेकिन अचानक उसने CM का हाथ खींचा और थप्पड़ मार दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi CM Rekha Gupta, Rekha Gupta Attack, Delhi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com