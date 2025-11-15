जैश का आतंकी उमर फरारी के वक्त कर रहा था दो मोबाइल का इस्तेमाल, नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने

जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी उमर मोहम्मद फरारी के दौरान लगातार दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था. CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि उमर फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप पर 30 तारीख को बैठा हुआ है, उसके पास एक बैग और दो मोबाइल फोन भी दिख रहे हैं. इस फुटेज में नजर आता है कि वह बैग से एक फोन निकालकर दुकानदार को देता है, जबकि दूसरा फोन उसके हाथ में है.

ब्लास्ट से पहले कहां ठिकाने लगाए फोन

चार्जिंग के दौरान उमर की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वह बेहद परेशान और घबराया हुआ है. ये फुटेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि फरारी के वक्त उमर के पास दो मोबाइल फोन मौजूद थे. लेकिन जांच में सामने आया है कि 10 तारीख को दिल्ली में घुसने से पहले उसने ये फोन ठिकाने लगा दिए, क्योंकि लालकिला ब्लास्ट के समय उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था. सुरक्षाबलों ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में उमर के घर को ध्वस्त कर दिया था.

लाल किले पर ब्लास्ट में लोगों की मौत

आपको बता दें कि उमर विस्फोटकों से लदी हुंडई आई20 कार चला रहा था. विस्फोट स्थल से लिए गए डीएनए नमूनों के उसकी मां से मेल खाने के बाद उसकी पहचान की पुष्टि हुई. दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर उमर द्वारा धीमी गति से चलाई जा रही कार में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी. सुरक्षाबलों ने 24 अप्रैल को बिजबेहरा में आदिल अहमद थोकर के घर को भी ध्वस्त कर दिया था, जो कि पहलगाम हमले के संदिग्धों में से एक था.