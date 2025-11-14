Delhi Blast: फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टरों को लेकर बड़ा खुलासा, दो हैंडलर्स से हो रही थी बात

Delhi Blast Case: दिल्ली बम ब्लास्ट के मामले में अब एजेंसियों की तरफ से जांच तेजी से की जा रही है. आतंकी मॉड्यूल और आतंकियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं. अब बताया गया है कि डॉक्टर मुजम्मिल, उमर उन नबी और डॉक्टर शहीना तीनों दो हैंडलरों से बात करते थे. दोनों हैंडलरों के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हशीम उर्फ आरिफ निसार हैं. फिलहाल एजेंसियां अब पता लगाने की कोशिश में हैं कि आखिर इन हैंडलर्स ने क्या आदेश दिए थे और पूरी प्लानिंग कैसे चल रही थी.

कोड नेम से होती थी बात

पकड़े गए डॉक्टर जिन दो हैंडलरों से बात कर रहे थे उनके कोड नेम ओकासा और आरिफ निसार हैं. एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है ,जबकि ओकासा टर्की का हैंडलर है. हालांकि ये भी बताया गया है कि दोनों एक ही हो सकते हैं. क्योंकि आतंकी अपना अलग-अलग कोडनेम इस्तेमाल करते हैं. ये लोग सेशन ऐप,टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और अन्य ऐप्स के जरिए बात करते थे.

