दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अफरातफरी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप, 700 से ज्यादा उड़ानों पर असर

एडवाइजरी में बताया गया है कि तकनीकी दिक्कत के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सपोर्ट करने वाला ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) पर असर पड़ा है. इसी सिस्टम के जरिए उड़ानों की प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाता है.

  • दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण सैकड़ों उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है
  • ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण फ्लाइट प्लानिंग मैन्युअल रूप से की जा रही है
  • एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को रिवाइज शेड्यूल के अपडेट का इंतजार करने और धैर्य रखने की सलाह दी है
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी दिक्कत के कारण विमान सेवा पर असर पड़ा है. फ्लाइट रेडार के अनुसार कम से कम 700 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर पड़ा है. इसके कारण विमान रनवे पर ही खड़े हैं. उधर आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है. 

एडवाइजरी में बताया गया है कि तकनीकी दिक्कत के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सपोर्ट करने वाला ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) पर असर पड़ा है. इसी सिस्टम के जरिए उड़ानों की प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाता है.

'रिवाइज शेड्यूल के लिए करें इंतजार'

एडवाइजरी में बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कत के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है. सभी संबंधित अथॉरिटी समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है. एडवाइजरी में यात्रियों से विमानों के रिवाइज शेड्यूल के लिए अपडेट का इंतजार करने को कहा गया है.

विमानन कंपनी इंडिगो ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा का समर्थन करने वाले ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खामी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे और उत्तरी क्षेत्र के कुछ दूसरे हवाई अड्डों पर सभी एयरलाइन की उड़ानों में देरी हो रही है.''

कहां है समस्या?

मिली जानकारी के अनुसार, ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम की तकनीकी प्रणाली में दिक्कत आ गई है. यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जरूरी डेटा देता है. फिलहाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम फ्लाइट प्लान को मैन्युअली प्रोसेस कर रही है, इसलिए उड़ानों में थोड़ा समय लग रहा है. तकनीकी टीमें इस सिस्टम को जितनी जल्दी हो सके ठीक करने में लगी हैं. एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि हम सभी संबंधित लोगों से समझदारी और सहयोग की उम्मीद करते हैं.

Delhi Airport, IGI Airport, Atc Delhi
