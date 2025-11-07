विज्ञापन
दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरातफरी: एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तकनीकी गड़बड़ी से 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित

इस हफ़्ते की शुरुआत में, हवाई अड्डे ने स्वीकार किया था कि कुछ एयरलाइनों को तकनीकी खराबी के कारण चेक-इन प्रक्रिया में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है.

  • दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ATC में तकनीकी खराबी से उड़ान संचालन प्रभावित हुआ.
  • एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया.
  • तकनीकी खराबी के कारण कुछ उड़ानों में तीस मिनट से अधिक की देरी हुई और रनवे पर विमान इंतजार करते रहे.
एयर इंडिया के एक विमान में सवार एक यात्री के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ, जिससे कई उड़ानों में 30 मिनट से अधिक की देरी हुई. एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने विलंबित उड़ानों में सवार यात्रियों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है, जबकि तकनीकी टीमें समस्या का समाधान करने में जुटी रहीं. इसके कारण 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

एयर इंडिया के यात्री ने बताया

एयर इंडिया के चालक दल ने यात्रियों को बताया, "परिचालन जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद है." विमान में सवार एक यात्री ने आईएएनएस को बताया कि विमान आधे घंटे से ज़्यादा समय से रनवे पर इंतज़ार कर रहा था और चालक दल ने एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी को देरी का कारण बताया था. कथित तौर पर इस गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए आगमन और प्रस्थान दोनों पर असर पड़ा, जिससे बोर्डिंग गेट पर भीड़भाड़ हो गई.

स्पाइस जेट ने दी जानकारी

स्पाइस जेट ने एक्स पर लिखा, "दिल्ली में एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) की भीड़ के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे http://spicejet.com/#status के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर नज़र रखें."

यह घटना हवाईअड्डा अधिकारियों द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में इसी तरह की तकनीकी समस्या के बाद परिचालन सामान्य होने की घोषणा के दो दिन बाद हुई है. बुधवार को, दिल्ली हवाई अड्डे ने एक अपडेट पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था, "कृपया ध्यान दें कि सभी परिचालन सामान्य हो गए हैं और यात्री अपनी यात्रा योजनाओं को सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं. इस दौरान आपके धैर्य और सहयोग के लिए हम आभारी हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें."

हफ्ते की शुरुआत से समस्या

इस हफ़्ते की शुरुआत में, हवाई अड्डे ने स्वीकार किया था कि कुछ एयरलाइनों को तकनीकी खराबी के कारण चेक-इन प्रक्रिया में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. बयान में कहा गया है, "हम देरी को कम करने और जल्द से जल्द सामान्य परिचालन बहाल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइनों से संपर्क करें और चेक-इन व अन्य औपचारिकताओं के लिए समय की योजना बनाएं. हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है."

एयर इंडिया ने बुधवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अपडेट पोस्ट करते हुए कहा, "थर्ड-पार्टी कनेक्टिविटी नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ हवाई अड्डों पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुए थे, जिससे एयर इंडिया सहित कुछ एयरलाइनों की उड़ानों में देरी हुई. अब यह सिस्टम बहाल हो गया है. हालांकि, स्थिति के सामान्य होने तक हमारी कुछ उड़ानों में कुछ समय के लिए देरी हो सकती है."

