ये कैसा चालान! कार ने बाइक को मारी टक्कर, पुलिस ने काट दिया 0 रुपये का चालान, सोशल मीडिया पर वायरल

दिल्ली के भलस्वा फ्लाईओवर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक चलती कार से राहगीरों पर पानी के गुब्बारे फेंके जा रहे थे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए वाहन का चालान तो काट दिया, लेकिन चालान की रसीद पर जुर्माने की रकम शून्य (0) देखकर लोग असमंजस में हैं. दिल्ली पुलिस ने खुद अपने एक्स अकाउंट से इसका वीडियो शेयर किया.

क्या है मामला?

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर मिली एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे वाहन पर एक्शन किया.वीडियो में दिख रहा है कि भलस्वा फ्लाईओवर पर एक चलती कार में सवार एक नाबालिग लड़का बाहर झांकते हुए राहगीरों पर पानी के गुब्बारे फेंक रहा था. इस शरारत की वजह से एक बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठा. गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन यह कृत्य बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता था.

दिल्ली पुलिस का एक्शन

वीडियो का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने वाहन की पहचान की और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के आरोप में मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की संबंधित धाराओं के तहत चालान काट दिया. पुलिस ने आधिकारिक हैंडल से इसकी जानकारी भी साझा की.

Taking cognizance of a social media complaint, @dtptraffic took swift action on a dangerous incident reported from Bhalaswa Flyover.



A minor in a moving car was throwing water balloons at motorists, causing a rider to lose balance and narrowly escape a serious accident.



The… pic.twitter.com/TkyEP2STOV — Delhi Police (@DelhiPolice) March 29, 2026

'शून्य' (0) वाला चालान क्यों हुआ वायरल?

सोशल मीडिया पर जब इस चालान की रसीद सामने आई, तो लोग इस बात को लेकर कमेंट करने लगे कि आखिर पुलिस ने बिना किसी जुर्माने के चालान क्यों काटा? दरअसल पुलिस ने वीडियो में जो चालान की रशीद शेयर की है उस पर चालान की रकम 0 दिखाई दे रही है. इसे लेकर कमेंट में पुलिस से ही सवाल पूछ रहे हैं. एक यूजर ने रशीद का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'किसको पागल बना रहे हो.'एक अन्य यूजर ने लिखा, चालान की रकम 0 रुपये? यह क्या बकवास है? क्या दिल्ली पुलिस को यह भी पता है कि आजकल चालान लगभग बेकार हो चुके हैं. ये अमीर लोग, जो सड़कों पर दोपहिया वाहन चलाने वाले मध्यम-वर्गीय लोगों की जान खतरे में डालते हैं. अमीर लोग तो बच निकलते हैं, लेकिन आम लोगों की जान जाने से उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है.'

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एक अन्य यूजर ने लिखा, पुलिस के एक्शन की सराहना करते हैं, लेकिन एक बेसिक सवाल है. आपने चालान कोर्ट डिस्पोजल में डाल दिया, राशि 0 रुपये दिख रही है. मतलब फाइनल डिसीजन कोर्ट करेगी. लेकिन अगर राइडर की जान चली जाती, अगर वो फ्लाईओवर से गिर जाता, तो भी ये सिर्फ खतरनाक ड्राइविंग का चालान होता या फिर आपराधिक मामला बनता. क्या यह घटना स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया कृत्य है, चलती गाड़ी से गुब्बारे फेंकना कोई सामान्य यातायात उल्लंघन नहीं है. ये किसी की जान जोखिम में डालना है.

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