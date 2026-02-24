दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पार्किंग में मिला शव, मचा हड़कंप, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

दिल्ली के मयूर विहार इलाके के स्टार सिटी मॉल में पार्किंग में लगी एक कार में एक शख्स मृत मिला है. सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि शख्स की मौत नेचुरल हुई है. दिल्ली पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है. पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम नरेंद्र है. उसके पिता का नाम करतार सिंह और वो नोएडा का निवासी है. पुलिस मौत के कारणों की तलाश में जुटी है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा.उन्होंने बताया कि फिलहाल देखने से ऐसा लग रहा है कि शख्स की मौत नेचुरल हुई हो. मृतक शख्स कार के अंदर बैठा हुआ था. माना जा रहा है कि इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आया हो. हालांकि, मौत किस कारण से हुई है इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही होगी.