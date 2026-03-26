प्रेमी संग मिलकर बेटी ने की मां की हत्या, एक साल तक घर में छिपाकर रखा शव, हैदराबाद में सनसनीखेज मामला

हैदराबाद के बाहरी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मां की कथित तौर पर हत्या कर दी और शव को लगभग एक साल तक घर के भीतर ही छिपाए रखा.

यह घटना जवाहर नगर थाना क्षेत्र के भारत नगर की है. मृतका अंजू (40) मई 2025 में लापता हो गई थीं. उस समय जवाहर नगर और बोलारम थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला'

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प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या

पुलिस जांच के दौरान मामला रहस्य बना रहा. गहन जांच के बाद पुलिस को पता चला कि अंजू की हत्या उनकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. पुलिस के अनुसार, युवती अपनी मां को अपने प्रेम संबंध में बाधा मानती थी, जिसके चलते दोनों ने हत्या की साजिश रची.

एक साल तक घर में दबाए रखा शव

आरोप है कि अंजू की हत्या घर के भीतर की गई और संदेह से बचने के लिए शव को उसी घर में दबा दिया गया. इसके बाद आरोपी उसी घर में सामान्य जीवन जीते रहे. करीब एक साल बाद पुलिस को सच्चाई का पता चला. दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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इस घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं. पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें ऐसी क्रूर घटना की कभी आशंका नहीं थी, खासकर एक बेटी द्वारा अपनी ही मां की हत्या की.

