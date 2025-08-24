विज्ञापन
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, मौत

आरक्षक शशि भूषण कुमार (31) ने शिविर में संतरी की ड्यूटी के दौरान लाइट मशीन गन (एलएमजी) से खुद को गोली मार ली. अधिकारियों ने बताया कि बिहार के गयाजी जिले के निवासी कुमार हाल ही में छुट्टी से लौटने के बाद ड्यूटी पर आए थे.

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, मौत
  • सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक आरक्षक ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या की.
  • यह घटना सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन के मिनपा गांव स्थित शिविर में संतरी ड्यूटी के दौरान हुई थी.
  • आत्महत्या करने वाले आरक्षक शशि भूषण कुमार बिहार के गयाजी जिले के निवासी थे और हाल ही में छुट्टी से लौटे थे.
सुकमा:

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक आरक्षक ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना आज शाम जिले में सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन के मिनपा गांव स्थित शिविर में हुई.

उन्होंने बताया कि आरक्षक शशि भूषण कुमार (31) ने शिविर में संतरी की ड्यूटी के दौरान लाइट मशीन गन (एलएमजी) से खुद को गोली मार ली. अधिकारियों ने बताया कि बिहार के गयाजी जिले के निवासी कुमार हाल ही में छुट्टी से लौटने के बाद ड्यूटी पर आए थे.

उन्होंने बताया कि कुमार ने यह कदम क्यों उठाया इस बारे में जानकारी नहीं मिली है. अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान भेज दिया जाएगा.

हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र में, राज्य सरकार ने बताया था कि राज्य में पिछले साढ़े छह वर्षों (2019 से 15 जून, 2025 तक) में 177 सुरक्षाकर्मियों ने पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं, शराब की लत और बीमारियों सहित विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है.

